La CIA opera drones espías en México para rastrear cárteles de la droga y sus laboratorios de fentanilo

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos ha estado operando drones MQ-9 Reaper en secreto sobre México para espiar las diferentes operaciones de los cárteles de la droga más poderosos, así como también para determinar la ubicación de algunos de sus laboratorios. Citando fuentes anónimas dentro de la agencia, el New York Times explicó que esta operación forma parte de la reorientación de los recursos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hacia la frontera, impulsada por el presidente Donald Trump.

Estas misiones por parte de la CIA, las cuales no habían sido reportadas previamente, tienen lugar en un momento en el que la actual Administración republicana avanza en su intento de tratar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, a pesar de que no hayan logrado hacer oficial la designación hasta el momento. Diferentes medios destacaron que la Administración Trump le comunicó al Congreso de los Estados Unidos sobre las últimas misiones ejecutadas por la agencia de inteligencia con drones espías en México, cuya misión principal es determinar los lugares donde los cárteles tienen sus laboratorios de fentanilo.

Las fuentes citadas por el Times detallaron que la CIA ha estado ejecutando estas operaciones con el permiso no solo del Gobierno de los Estados Unidos sino también del de México, al cual la agencia de inteligencia estadounidense le proporciona información sobre los cárteles y sus laboratorios en determinadas partes del país latinoamericano. El diario también señaló que, si bien estas operaciones iniciaron durante la Administración del expresidente Joe Biden, se han incrementado drásticamente durante la actual.

Lejos de ser la primera vez que alguna agencia de los Estados Unidos ejecuta este tipo de operaciones, lo cierto es que, a lo largo de las últimas décadas, los gobiernos de ambos países han establecido acuerdos para que ciertas agencias de seguridad, como la Administración de Control de Drogas (DEA), puedan entrar en el espacio aéreo mexicano con diferentes tipos de aeronaves. Si bien han existido tensiones durante determinados períodos, tanto Washington D. C. como Ciudad de México han hecho de este tipo de operaciones una acción casi regular para luchar contra los cárteles de la droga.

Operaciones no letales

Los drones MQ-9 utilizados en estas misiones de vigilancia y recopilación de información por parte de la CIA no están actualmente armados, al tratarse de operaciones no letales en las que las aeronaves no tienen la orden de neutralizar determinados objetivos. A pesar de esto, los MQ-9 Reaper pueden ser equipados con cargas explosivas para desempeñar determinado tipo de misiones que requieran ataques de precisión. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos suelen emplearlos en Oriente Medio para atacar objetivos en países como Irak y Siria.