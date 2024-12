Huckabee pide a Israel y Occidente que "destruyan" el arsenal químico de Siria

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 11 de diciembre, 2024

El nominado por Donald Trump para ser el próximo embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, pidió al Gobierno de Benjamin Netanyahu y a los aliados occidentales que actúen y "destruyan" todas las armas químicas que posee Siria para que los nuevos mandatarios o los grupos terroristas no se hagan con ellas.

En una entrevista en NewsNation, Huckabee señaló que si Israel -país al que aplaude por "defenderse" de sus enemigos- no accede a Siria para interceptar este arsenal, "entonces el resto del mundo debería entrar y hacerlo".

"Estoy muy preocupado. Todos deberíamos estarlo. Y es otra razón por la que deberíamos agradecer a Israel que haya entrado y haya intentado destruir esas armas químicas, porque no me importa quién esté al mando en Siria, nadie necesita tener sus manos cerca de las armas químicas. Tienen que ser destruidas, y si Israel no lo hace, entonces el resto del mundo debería entrar y hacerlo también", dijo el próximo embajador estadounidense en Israel.

Respecto a la posición del presidente electo y su gabinete, Huckabee afirmó que "ciertamente tenemos un interés nacional crítico, pero lo que no tenemos es una razón para meternos en medio de dos facciones enfrentadas, ninguna de las cuales son buenos chicos".

Irán responsabiliza a EEUU e Israel de la caída de Asad

Estas declaraciones se producen poco antes de que el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, acusase a Estados Unidos e Israel de instigar a los grupos rebeldes yihadistas para que derrocasen a Bashar Asad.

"Lo ocurrido en Siria es producto de un plan conjunto estadounidense y sionista. El factor principal, el conspirador y planificador principal, el centro de mando principal están en Estados Unidos y el régimen sionista", dijo Jamenei en un discurso.

El líder supremo iraní aseguró que alertó a Asad sobre las amenazas de los opositores al régimen sirio, además de insinuar que hay un país vecino de Siria que también ha actuado contra Damasco.