Israel y Estados Unidos trabajan a contrarreloj para neutralizar las últimas armas químicas de Siria

Publicado por Juan Peña Verificado por 9 de diciembre, 2024

Estados Unidos trabaja con sus aliados en Oriente Medio para estabilizar la situación en Siria, tras la caída del régimen de Bashar Asad. Entre sus objetivos más prioritarios está el de neutralizar los depósitos de armas químicas de la dictadura, para evitar que caigan en las manos incorrectas.

De acuerdo con los reportes que llegan, Israel participa activamente en este mismo objetivo. Desde este sábado, las Fuerzas de Defensa de Israel se han desplegado con más presencia en los altos del Golán y anuncian una zona de amortiguamiento "limitada y temporal".

Junto a esto, la fuerza aérea israelí ha conducido ataques aéreos sobre varias posiciones en el interior de Siria repartidas desde As Suwayda, al sur, hasta los alrededores de la capital, Damasco. Muchos de esas posiciones, son presuntamente depósitos de armas y municiones. "Tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que los sistemas de armas estratégicas no caigan en las manos equivocadas", declaró a Axios un funcionario israelí.

La inteligencia estadounidense realizó, desde que el conflicto se reavivó hace once días, un seguimiento exhaustivo de la situación del arsenal químico del régimen sirio. Fuentes de inteligencia en Washington aseguraron el sábado al New York Times que temían que el ejército gubernamental leal a Asad llegara a usar su arsenal químico para frenar el avance de los rebeldes. De acuerdo con las mismas fuentes, el régimen mantenía en su posesión un arsenal de misiles armados con el agente neurotóxico sarín.

Estados Unidos también ha realizado algunos ataques aéreos en Siria de los que se tengan constancia en las últimas 48 horas. El Mando Central anunció que sus fuerzas en el país atacaron varias posiciones del Estado Islámico en el centro del país para "desbaratar, degradar y derrotar al ISIS, con el fin de impedir que el grupo terrorista lleve a cabo operaciones exteriores y garantizar que el ISIS no trate de aprovechar la situación actual para reconstituirse en el centro de Siria".

Armas químicas en Siria El uso de las armas químicas por parte del régimen de Asad fue uno de los episodios que llevó al aislamiento internacional del régimen la pasada década. Después de que los movimientos insurgentes tomaran las armas como consecuencia de la Primavera Árabe, el régimen sirio decidió usar su arsenal en varias ocasiones durante la guerra civil.

​

​El Gobierno socialista sirio desarrolló su programa de armamento químico entre a partir de finales de los años 70, como parte de su estrategia de disuasión frente a un Israel con cada vez más peso en la región y los acuerdos de paz firmados entre el Estado hebreo y Egipto.

​

​La superioridad militar israelí, que le arrebató a Siria los altos del Golán, necesitaba una respuesta que se materializó en este programa químico, capacitado en gran medida por Rusia e Irán.

​

​La Administración Obama marcó el uso del arsenal químico como una línea roja que desencadenaría su intervención en Siria. Pese a las advertencias de la Casa Blanca, el régimen de Bashar Asad hizo uso de misiles cargados con agentes neurotóxicos en distintas ocasiones.

​

​Los ataques con armas químicas de Ghouta, en octubre de 2013, fueron los peores en términos de pérdidas humanas perpetrados por el régimen sirio. Algunas estimaciones elevan el número de muertes a más de 1.700.

La comunidad internacional reza por una transición ordenada en Siria

La Unión Europea formuló este lunes un llamado a una transición política pacífica en Siria: "Más que nunca, es imperativo que todas las partes interesadas participen en un diálogo inclusivo, liderado y controlado por los sirios sobre todas las cuestiones clave, para garantizar una transición ordenada, pacífica e inclusiva", señalaron los países del bloque en una nota oficial.

A su vez, Turquía pidió el lunes la formación de un "Gobierno inclusivo" en Siria. "Esperamos de los actores internacionales, en especial de las Naciones Unidas, que tiendan la mano al pueblo sirio y apoyen la formación de un gobierno inclusivo", declaró el ministro turco de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan.

Turquía ha sido uno de los principales facilitadores del resurgir de los rebeldes sirios en el norte. El Gobierno de Erdogan ha armado y respaldado a varias de las milicias que conforman las fuerzas insurgentes. Se le acusa también de apoyar incluso a grupos terroristas islamistas que componen estas fuerzas, con Hayat Tahrir al Sham (HTS) al frente de estas.

"Queremos ver una Siria donde los diferentes grupos étnicos y religiosos vivan en paz, con una forma gubernamental inclusiva", insistió el ministro turco, cuyo país apoya a los grupos rebeldes que formaron parte de la ofensiva relámpago con el Gobierno sirio.

Fidan aseguró que quería ver "una nueva Siria, que mantendrá buenas relaciones con sus vecinos y aportará paz y estabilidad a la región". Turquía "está dispuesta a brindar el apoyo necesario" para ello, agregó.

Reino Unido replantea el tratamiento a los grupos terroristas

El Gobierno británico estudiará si el grupo terrorista islamista Hayat Tahrir al Sham debe seguir designado como organización terrorista después del cambio de poder en Siria, declaró el ministro británico de Relaciones Intergubernamentales.

Pat McFadden dijo a la BBC que la situación en el país es inestable y que si se estabilizaba cualquier cambio en la prohibición sería una "decisión relativamente rápida". El primer ministro laboristas, Keir Starmer, celebró el fin del régimen de Asad.

HTS está calificado como organización terrorista por el Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea debido a su asociación con Al Qaeda. El grupo terrorista ha cambiado varias veces de denominación, pero Abu Mohamad al-Golani siempre ha estado al frente. Durante la guerra civil, se calificó al grupo como uno de los más violentos de Siria.

Rusia no confirma si da cobijo a Asad

El Kremlin declinó confirmar si Bashar Asad huyó a Rusia después de que agencias de prensa rusas aseguraran que el dirigente y su familia estaban en Moscú y habían recibido asilo allí.

"En cuanto al paradero del presidente Asad, no tengo nada que decirles", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, recogió AFP.

Preguntado por si el presidente Vladimir Putin había decidido personalmente brindar refugio a Asad, Peskov respondió: "Decisiones así no se pueden tomar sin el jefe de Estado". "No tengo más que decirles", añadió. "Lo ocurrido sorprendió al mundo entero. Nosotros no somos una excepción", dijo.

Rusia se convirtió en un principal apoyo del régimen de Asad y mantenía una presencia militar considerable en Syria. Sin embargo, reportes de los corresponsales en Moscú aseguran que incluso en la Embajada siria en Rusia la bandera del edificio ha cambiado.

Un grupo de hombres izó la emblemática bandera de la oposición con la franja verde y las tres estrellas rojas, indicó el periodista de la AFP.