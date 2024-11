Cada vez más documentos revelan la complicidad de la ONU con los grupos terroristas palestinos

EXPOSED: UNRWA chiefs secretly met top terrorists, telling them: “We are united, no one can separate us.” In Feb. 2017, UNRWA's @PKraehenbuehl met Hamas' Ali Baraka & Islamic Jihad's Abu Imad al-Rifai, who sent suicide bombers to kill 🇺🇸🇬🇧 troops in Iraq. https://t.co/1FucsZBXE7 pic.twitter.com/Ga88XrcVG8