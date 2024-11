Los países escandinavos y Finlandia ponen en alerta a su población por una eventual guerra con Rusia

Los gobiernos de las naciones escandinavas y de Finlandia han llamado a su población civial a preparase para un eventual conflicto con Rusia. Estas alertas se dan después de la última escalada del conflicto entre Rusia y las naciones occidentales, provocada por el permiso a Ucrania de usar misiles ATACMS contra objetivos ubicados en Rusia.

En Suecia, por ejemplo, los ciudadanos van a recibir de forma masiva una copia del manual de instrucciones con preparaciones y protocolos en caso de iniciarse un conflicto abierto con Rusia. Los noruegos también ha recibido un manual similar al sueco.

El Gobierno finlandés, que tiene una frontera terrestre de más de 1.300 km con Rusia, también ha publicado una versión actualizada de estas instrucciones, que sed puede consultar en internet.

La postura de los países escandinavos y de Finlandia ha cambiado a lo largo de los últimos años y se ha posicionado de manera más firme con el bloque occidental. Finlandia abandonó progresivamente la postura no alineada, de la misma forma que Suecia, quien hace poco más de un año se unió finalmente a la OTAN después de un largo proceso que se inició con la invasión rusa de Ucrania.

En el caso de Dinamarca y Noruega, su adhesión a la alianza es anterior y son desde hace años unos de los pilares fundamentales del frente norte de la OTAN.

Los manuales que han publicado cada gobierno incluyen listas de artículos que deben guardarse en los hogares. Figuran alimentos de larga duración, como latas de alubias, barritas energéticas y pasta, y medicamentos, incluidas pastillas de yodo en caso de accidente nuclear.

Un escenario de invasión y de guerra abierta no es algo totalmente nuevo en estos países. En el caso de Finlandia, ya hubo una guerra abierta con la Unión Soviética, llamada la Guerra de Invierno, entre 1939 y 1940, durante la cual Stalin pretendió a la anexión de Finlandia, sin éxito.

Después de la segunda guerra mundial, los países de la región escandinava y Finlandia diseñaron una estructura militar enfocada en la defensa territorial. Existió hasta la disolución de la Unión Soviética un temor a una posible invasión, un fenómeno que se disipó entrada la década de los años 90 y la tendencia de globalización contemporánea.

Nuevo paquete militar de EEUU para Ucrania

La decisión de Estados Unidos de suministrar minas antipersona a Ucrania responde a un cambio de las tácticas rusas en el campo de batalla, con las que Moscú favorece cada vez más a la infantería, dijo el miércoles el Secretario de Defensa, Lloyd Austin.



"Sus fuerzas mecanizadas ya no están a la cabeza. Avanzan a pie para poder acercarse y hacer cosas que abran el camino a las fuerzas mecanizadas", declaró Austin a la prensa durante una visita a Laos, país asolado desde hace tiempo por este tipo de armamento.



Los ucranianos "necesitan cosas que puedan ayudar a frenar este esfuerzo por parte de los rusos", añadió en un momento en el que el avance de las tropas rusas se acelera en el este de Ucrania.



Según Austin, las minas suministradas por Estados Unidos serán "no persistentes", es decir, estarán equipadas con un dispositivo de autodestrucción o autodesactivación, lo que teóricamente limitaría los riesgos para la población civil.



Las llamadas minas antipersonas "no persistentes" pueden autodestruirse o quedar inactivas tras perder la carga de su batería.