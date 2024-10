Se suicidó Shirel Golan, una sobreviviente del 7 de Octubre

Publicado por Leandro Fleischer Verificado por 21 de octubre, 2024

Shirel Golan, quien sobrevivió a la masacre perpetrada en el festival de música Nova durante el ataque terrorista del 7 de Octubre, fue hallada muerta en su apartamento este domingo, el mismo día de su cumpleaños número 22.

La familia de Shirel, a quien le sobreviven sus padres y cuatro hermanos mayores, afirmó que la joven tenía síntomas de trastorno de estrés postraumático (TEPT), lo que derivó en que se quitara la vida.

Eyal, su hermano, comentó que el 7 de octubre del año pasado, el día de la masacre perpetrada por Hamás y otros grupos terroristas palestinos en el sur de Israel, envió un mensaje al grupo familiar de WhatsApp. “Ella respondió que todo estaba bien”. Y agregó: “Al principio subió a un coche con amigos, pero en algún momento decidió bajarse. Tenía una mala intuición sobre ese auto. Resultó que más tarde, todos los que estaban en ese coche fueron asesinados. Mataron a 11 personas allí. Era un auto de la muerte. Ella se subió a un coche con un policía. Él la llevó a [la comunidad sureña de] Kfar Maimon y así fue como se salvó".

Eyal también sostuvo que pudo notar los síntomas de trastorno de estrés postraumático en su hermana, que la llevaban a “evitar el contacto social y aislarse”.

El hermano de la joven señaló además que Shirel “llegó a un estado de depresión” por el que fue hospitalizada en dos oportunidades.

"Le di un abrazo y un beso. Nunca imaginé que sería el último"

Eyal agregó que el jueves de la semana pasada le preguntó cómo se sentía y ella le respondió que estaba bien. “Le di un abrazo y un beso. Nunca imaginé que sería el último", expresó.

Eyal indicó que su hermana tenía previsto viajar este domingo con sus padres al Muro de los Lamentos en Jerusalén. "No quería salir con ellos y dijo que quería seguir durmiendo”, sostuvo. Y señaló que debido a que era su cumpleaños recibió muchos mensajes por WhatsApp pero no respondió. “Intentaron contactarla y no pudieron. Llamaron a su exnovio y le pidieron que fuera a ver cómo estaba. Llegó a su casa y vio que se había quitado la vida", relató.

Las autoridades israelíes manifestaron su "profundo dolor" por la muerte de Shirel

El Ministerio de Bienestar y Seguridad Social de Israel manifestó su “profundo dolor por la muerte prematura de la sobreviviente de Nova y comparte el dolor de la familia y de toda la comunidad de Nova”. Y agregó que el ministerio, junto con los fondos del Seguro Nacional y otros socios, incluida la Tribe of Nova Foundation, ofrecen un programa de apoyo integral a las personas que sobrevivieron a la masacre e hizo un llamado a los sobrevivientes y a sus familias que necesitan ayuda par que se comuniquen con las autoridades.