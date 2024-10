Periodistas de ‘Al Jazeera’ y otros medios de Qatar festejaron la masacre del 7 de Octubre

Publicado por Leandro Fleischer Verificado por 9 de octubre, 2024

Un año después de la masacre del 7 de Octubre, un día en el que en Israel y el mundo se recordó con profunda tristeza, dolor e indignación los horrores cometidos por Hamás y otros grupos terroristas, se homenajeó a las víctimas y se exigió por la liberación de los rehenes que aún se encuentran en la Franja de Gaza, una gran cantidad de periodistas en Qatar, especialmente de la cadena de noticias Al Jazeera, festejaron el brutal ataque en el que murieron 1.200 personas y alrededor de 240 fueron secuestradas.

Cabe señalar que varios periodistas de Al Jazeera, el medio que funciona como el brazo propagandístico de Qatar, ha publicado una serie de noticias falsas durante la guerra en Gaza y algunos de sus empleados fueron acusados de participar en la masacre del 7 de Octubre.

Con el fin de revelar el verdadero rostro de Al Jazeera y otros medios de Qatar, e incluso del régimen de ese país, el Instituto de investigaciones de medios de comunicación en el Oriente Medio (MEMRI, por sus siglas en inglés) publicó una lista con algunas expresiones de odio antisemita en las que varios reporteros expresaron su alegría por la masacre y se regocijaron con el sufrimiento de las víctimas.

Los mensajes antisemitas de periodistas ‘Al Jazeera’ en el primer aniversario de la masacre del 7 de Octubre



La organización indicó que el periodista Jamal Rayyan, presentador de Al Jazeera, afirmó en la red social X que el 7 de Octubre “es el día que restauró el honor y el prestigio de [nuestra] nación”. Sin embargo, luego eliminó la publicación.

Sanaa El-Younoussi, editora de Al Jazeera en inglés, expresó en X su deseo de que todos los días fueran como el día de la masacre del 7 de Octubre.

MEMRI también mencionó a Yasser Abu Hilalah, ex director general de Al Jazeera, quien volvió a compartir el mensaje que había escrito el 7 de Octubre en X, cuando manifestó que “lo que está sucediendo es una reescritura de la historia... como si estuviéramos en un sueño y no en la realidad. No debemos convertir la humillación árabe en una doctrina y una realidad ineludible. Aquí están, desafiando a la fuerza más arrogante con las armas más simples y con la voluntad y la creencia más fuertes... Oh, Alá, estate con ellos, que no tienen a nadie más que a ti”. Abu Hilalah señaló en la publicación que había escrito estas palabras hace un año. Y agregó que el “#DiluvioDeAlAqsa reescribió la historia”, en referencia al ataque del 7 de Octubre.

Otro presentador de Al Jazeera que celebró la masacre fue Ahmed Mansour, quien publicó en X un montaje de fotos de terroristas invadiendo Israel el día del histórico ataque y escribió: “La derrota del 7 de Octubre seguirá siendo la mayor derrota de la entidad israelí y del movimiento sionista desde su creación”. Y añadió que “las heridas de Israel por el ataque no han sanado y nunca sanarán, y nadie logrará borrarlas”.

Periodistas de otros medios cataríes también elogiaron el brutal ataque terrorista del 7 de Octubre



Como se mencionó, los mensajes antisemitas, en los que los periodistas cataríes elogiaron la masacre del 7 de Octubre y se burlaron de las víctimas, no fueron publicados solamente por empleados de Al Jazeera.

El periodista catarí Abdullah bin Hamad Aal Athbah, exeditor del periódico catarí Al Arab, también expresó en X su alegría por la masacre. "Ha pasado un año desde que comenzó el bendito Diluvio de Al Aqsa el 7 de octubre, que destrozó el sueño de los judíos y los sionistas y del sionismo. Esta es la campaña de liberación a través de la cual la Palestina ocupada restauró el honor de la nación islámica y detuvo el proyecto de expansión del imperialismo en nuestra región árabe. Palestina lucha en nombre de todos nosotros, y no hay honor para los árabes prosionistas. Gracias, Gaza”, sostuvo.

Jaber Al Harmi, editor del periódico catarí Al Sharq, escribió en X: "El 7 de octubre de 2023 marcó el inicio de una nueva fase en el camino hacia la restauración de nuestros derechos. Una fase que ha comenzado y no se detendrá hasta la expulsión del ocupante”.

En una publicación en X, el columnista catarí Abdulla Al-Amadi, quien también escribe para Al Sharq, sostuvo, entre otros mensajes de odio, que “el 7 de octubre de 2023 fue el día en que Alá humilló a este régimen y lo hizo tambalearse durante un año como un perro herido rabioso buscando su final, que está más o menos cerca, inshallah (si Dios quiere)".

El exfutbolista egipcio Mohamed Aboutrika, quien actualmente trabaja como comentarista deportivo para el canal catarí Bein Sports, publicó en su cuenta de X que la masacre del 7 de Octubre fue “el evento más importante de la historia moderna. El día en que un grupo de hombres de esta nación trajo sobre la ocupación sionista el desastre que merecía, por su devastación y crímenes que han continuado durante más de 70 años”.