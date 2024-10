Gran Bretaña tiene la mayor población de inmigrantes ilegales de Europa

Publicado por Víctor Mendoza Verificado por 9 de octubre, 2024

Gran Bretaña alberga más inmigrantes ilegales que cualquier otra nación europea, según un nuevo estudio. El diario local, The Telegraph, acaba de publicar que hay más de 745.000 inmigrantes ilegales en el Reino Unido, lo que representa uno de cada 100 habitantes, según la investigación dirigida por expertos de la Universidad de Oxford.

Esta cantidad es muy superior a los 300.000 ilegales que viven en Francia y supera incluso a Alemania, país que se creía tenía la mayor cantidad en el continente con la cifra de 700.000 personas.

La publicación de este informe ocurrió mientras el Ministerio del Interior informaba que 973 inmigrantes a bordo de 17 embarcaciones cruzaron el Canal de la Mancha el pasado fin de semana, lo que constituyó el número diario más importante de 2024.

El número total de personas que cruzaron en 2024 es un 5% mayor que en 2023 en la misma etapa. Las autoridades francesas informaron a la vez que cuatro personas murieron el sábado en estos cruces del Canal de la Mancha, incluido un niño de dos años que fue "pisoteado hasta morir" en una embarcación.

El Gobierno laborista está en la mira debido al incremento de bandas de traficantes de personas y de delitos cometidos por inmigrantes en Gran Bretaña. El Telegraph reveló la semana pasada que uno de cada 50 albaneses en el Reino Unido está en la cárcel.

El primer ministro, Sir Keir Starmer, se ha comprometido a acabar con las bandas de tráfico de personas estableciendo un Comando de Seguridad Fronteriza pero ha rechazado los llamamientos para abandonar los acuerdos sobre DDHH que le permitirían abordar la crisis, y sostiene que un acuerdo con la Unión Europea, para enviar a los inmigrantes del Canal de la Mancha de vuelta a Francia, se lograría si el país permanece en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

A los 745.000 inmigrantes ilegales se suman los 224.742 solicitantes de asilo que esperan una decisión sobre su solicitud. Denis Kierans, investigador principal del University of Oxford's Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS), sostiene que es importante que los gobernantes tengan dimensión de la escalada porque "se trata de personas que viven y trabajan en el Reino Unido, pero que operan fuera del sistema de impuestos y beneficios. Lo que eso significa es que el Estado está perdiendo sus contribuciones al erario público mientras que terminan al margen de la sociedad, en riesgo de explotación y miseria".