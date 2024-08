Choque entre el embajador de Estados Unidos en México y Claudia Sheinbaum en torno a la reforma del sistema judicial

Publicado por Juan Peña Verificado por 23 de agosto, 2024

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, hizo algunos comentarios acerca de la reforma que el país plantea para su sistema judicial que provocaron la reacción de políticos e instituciones mexicanas.

Salazar expresó durante una entrevista con periodistas que la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador supone un "riesgo" para la democracia mexicana. Dicha reforma incluye una disposición para exigir que los jueces sean elegidos por voto popular. Esto ha provocado un movimiento de pánico entre inversores e instituciones financieras. Desde la presentación de la propuesta el peso mexicano ha caído constantemente en los mercados de divisas.

Para Ken Salazar, esta reforma haría de la elección de los jueces un proceso muy vulnerable a la influencia de los grupos de narcotraficantes que controlan regiones enteras de México. Con la reforma del sistema de jueces, cualquiera titulado y apto para ejercer podría convertirse en juez de los tribunales con mayor poder del país.

"Las democracias no pueden funcionar sin un poder judicial fuerte, independiente y no corrupto", dijo Salazar a los periodistas. "Cualquier reforma judicial tiene que tener salvaguardas para que el poder judicial se fortalezca y no esté sujeto a condicionamientos políticos". Pese a sus críticas, Salazar no aclaró si la aprobación de esta reforma conllevaría sanciones por parte de la Administración Biden-Harris.

La reforma debe votarse en el Congreso mexicano para entrar en vigor. Esto ocurrirá después del primer día de septiembre, en el cual las Cámara vuelven al trabajo y se conformarán con una mayoría del Morena, el partido de corte socialista de López Obrador, y sus aliados.

Claudia Sheinbaum responde al embajador Salazar

La presidente electa de México, Claudia Sheinbaum, respondió a los comentarios de Ken Salazar para defender la propuesta de López Obrador. A través de redes sociales, Sheinbaum recordó que "en 43 de los 50 estados de los Estados Unidos de América se eligen los jueces por voto popular", una manera de criticar a Salazar.

La afirmación que Sheinbaum hizo en redes sociales no es exacta. En Estados Unidos, los jueces de circuitos estatales son elegidos de forma democrática en muchas ocasiones, pero en menos de las que la presidente electa afirmó. En ocho estados las elecciones son populares en base a una afiliación política, como es el caso de Texas. En otros once, las elecciones también son populares, pero los jueves no tienen afiliación política directa.

A estos 29 estados se les suman otros once que usan sistemas de elección híbridos para jueces, como es el caso de Kansas, donde los jueces del Tribunal Supremo y del Tribunal de Apelaciones de Kansas se seleccionan mediante un proceso basado en el mérito con nombramiento del gobernador y elecciones de retención.