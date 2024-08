Las FDI recuperan los cadáveres de seis rehenes en la Franja de Gaza

Publicado por Juan PeñaAFP Verificado por 20 de agosto, 2024

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron este martes la muerte de seis rehenes israelíes en la Franja de Gaza. Los cadáveres de los seis hombres fueron recuperados en Khan Younis a lo largo de una operación en la parte sur de la Franja.

Los rehenes, todos varones mayores de edad, son Alex Dancyg, de 75 años; Yagev Buchshtav, de 35; Chaim Peri, de 79; Yoram Metzger, de 80; Nadav Popplewell, de 51; y Avraham Munder, de 78. Las IDF no tenían inteligencia previa que indicara que Munder pudiera estar muerto. Sí que temían por su estado, de acuerdo con The Times of Israel.

Las FDI sí que sabían que los cinco otros rehenes podrían haber fallecido previo a esta operación para recuperar sus cuerpos. Israel obtuvo indicios que apuntaban a la muerte de estos rehenes entre junio y julio de este año. Se cree que los cinco murieron en Khan Younis a principios de 2024, aunque se desconocen las causas.

De acuerdo con las FDI, la operación para recuperar los cadáveres se pudo llevar a cabo gracias a un minucioso trabajo de inteligencia en colaboración con el Shabak. Fueron tropas de la 98º división, junto con agentes de la inteligencia interior, Shin Beth, los que penetraron en un túnel de Hamás en el sur de la Franja y recuperaron los cuerpos.

Los rehenes, capturados en los ataques de 7 de Octubre contra Israel, provenían todos de las comunidades de kibutz del sur del país. La mayoría de Nir Oz y otros más de Nirim.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ofreció sus condolencias a las familias de los fallecidos. "El Estado de Israel seguirá haciendo todo lo posible para devolver a todos nuestros rehenes, tanto los vivos como los caídos", afirmó el líder del partido Likud este martes.

Hezbolá lanza 55 cohetes contra Israel

El grupo terrorista chiita Hezbolá lanzó entre el lunes y el martes una salva de cohetes contra el territorio de Israel. El grupo chiita aseguró que sus objetivos fueron las bases militares de Israel en el norte del territorio.

Los proyectiles cayeron en la región norte de Galilea y en los altos del Golán. De acuerdo con las FDI, la mayoría de los proyectiles fueron interceptados, mientras que otros cayeron en zonas baldías sin causar daños o bajas.

El grupo terroristas justificó su salva de cohetes como una respuesta a la incursión aérea de Israel llevada a cabo este lunes en el Líbano. En dicha operación, las FDI eliminaron a Hussein Ali Hussein, miembro de Hezbolá especializado en ataques ofensivos con cohetes y misiles.

Biden asegura que Hamás se aleja del diálogo por el alto el fuego

El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo el martes que Hamás "se está distanciando" de las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza, aunque insistió en que un entendimiento "aún es posible".

"Todavía está en juego, pero no se puede vaticinar", declaró Biden tras participar en la Convención Nacional Demócrata en Chicago. "Israel dice que se puede resolver... Hamás ahora se está distanciando".

Blinken vuelve a Egipto para alcanzar una tregua

El secretario de Estado, Antony Blinken, viaja este martes a Egipto, donde continuará sus esfuerzos para impulsar una tregua en la Franja de Gaza.

Blinken partió de Israel, donde el lunes se reunió con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Blinken se reunirá con el presidente egipcio Abdel Fattah al Sisi en su palacio de verano en ciudad de El Alamein. Tras su visita a Egipto, se dirigirá a Catar, que junto a los egipcios media en las conversaciones entre Israel y Hamás para alcanzar una tregua tras más de diez meses de guerra.

Blinken afirmó el lunes que Israel aceptó la propuesta estadounidense y que hablaría con Egipto y Catar para sondear la reacción de Hamás.