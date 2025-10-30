"67" es la Palabra del Año, según Dictionary.com

Publicado por Williams Perdomo 30 de octubre, 2025

La Palabra del Año 2025 de Dictionary.com es el número 67. Para elegir la palabra, lexicógrafos analizaron una gran cantidad de datos, incluyendo titulares de noticias relevantes, tendencias en redes sociales y resultados de motores de búsqueda para identificar palabras que tuvieron un impacto en las conversaciones, tanto en línea como en el mundo real.

"La Palabra del Año no se limita al uso popular; revela las historias que contamos sobre nosotros mismos y cómo hemos cambiado a lo largo del año. Por estas razones, la Palabra del Año 2025 de Dictionary.com es el número 67", explicó el portal web.

En ese sentido, el informe sobre la Palabra del Año detalló que las búsquedas del número 67 experimentaron un aumento drástico a partir del verano de 2025. Desde junio, dichas búsquedas se han multiplicado por más de seis y, hasta el momento, el incremento no muestra indicios de detenerse.

De igual manera, Dictionary.com señaló que la mayoría de los demás números de dos dígitos no presentaron una tendencia significativa durante ese período, lo que sugiere que "el 67 tiene algo especial".

¿De dónde proviene la tendencia?

Se cree que el origen del uso moderno del "67" proviene de la canción Doot Doot (6 7) de Skrilla. También puede aparecer escrito como 6 7, 6-7 o six-seven, aunque nunca debe pronunciarse como "sixty-seven".

Su popularidad creció rápidamente gracias a videos virales en TikTok protagonizados por jugadores de baloncesto y un niño que pasará a la historia como el Niño del 67. En cuestión de semanas, los docentes empezaron a compartir en línea estrategias para evitar que sus alumnos dijeran "67" constantemente.

¿Qué significa?

Una de las preguntas que más se repiten sobre la palabra es el significado que tiene. Dictionary.com precisó que es difícil saber con exactitud a qué se refiere el número. De acuerdo con el portal, para algunos significa “más o menos”, o “quizás esto, quizás aquello”, sobre todo si se acompaña del gesto característico de las manos, con ambas palmas hacia arriba, moviéndolas alternativamente de arriba abajo.

"Algunos jóvenes, aprovechando la oportunidad para fastidiar a sus mayores, lo usan como respuesta a casi cualquier pregunta. (“Hola, cariño, ¿qué tal el cole hoy?” '¡67!') Un 67 dicho en el momento justo indica que perteneces a un grupo selecto, y si ya usas sus variantes emergentes, el 'seis-sendy' y el '41' , puede que seas aún más divertido", resaltó la página.

Dictionary.com puntualizó que el “67” se define por su "imposibilidad de definición": es absurdo, omnipresente e insignificante. "Es la consecuencia lógica de estar perpetuamente conectados, desplazándonos sin cesar y consumiendo contenido generado por algoritmos entrenados por otros algoritmos".