Un mono de laboratorio “agresivo” y potencialmente infeccioso se escapa en Mississippi tras un accidente vehicular

El departamento añadió que las autoridades lograron eliminar a todos los monos menos a uno.

Uno de los monos que escaparon tras el accidente.

Uno de los monos que escaparon tras el accidente.Captura de pantalla / 16 WAPT News Jackson

Luis Francisco Orozco

Un grupo de monos de laboratorio potencialmente enfermos escapó este martes tras un accidente vehicular en una de las principales autopistas interestatales de Mississippi. De acuerdo con una publicación en Facebook del Departamento del Sheriff del Condado de Jasper, un camión que transportaba a los monos rhesus estuvo involucrado en un accidente en la Interestatal 59 durante horas de la tarde. El departamento añadió que las autoridades lograron eliminar a todos los monos menos a uno, quien permanece sin ser encontrado, asegurando que “Seguimos buscando al único mono que aún está suelto”.

De igual forma, el departamento dijo que los monos provenían del Centro Nacional de Investigación Biomédica de la Universidad de Tulane en Covington, Luisiana, y explicó que estos estaban infectados con varios virus, entre los cuales se incluían el Covid-19 e incluso la hepatitis C y el herpes. El cuerpo policial agregó que estos animales representaban un serio peligro sanitario para los humanos y detalló en su publicación en las redes sociales que “Los monos pesan aproximadamente 40 libras, son agresivos con las personas y se requiere equipo de protección personal para manipularlos”.

Según la agencia policial, el conductor del camión que transportaba a los monos informó a las autoridades locales que los animales eran “peligrosos y representaban una amenaza para los humanos”, por lo que cualquier persona que llegara a tener contacto con estos debía usar equipo de protección personal a la hora de manipularlos. “Tomamos las medidas apropiadas después de recibir esa información de la persona que transportaba a los monos”, indicó la oficina del sheriff.

El accidente ocurrió aproximadamente a 100 millas (160 kilómetros) de la capital del estado, Jackson. Hasta el momento, no está claro qué provocó que el camión volcara y tampoco se conoce hacia dónde se dirigían los monos.

La Universidad de Tulane negó que los monos proviniesen de sus instalaciones y aseguró que no son infecciosos

A pesar de las advertencias por parte del cuerpo policial, el portavoz de Tulane, Andrew Yawn, le comunicó al medio WTVA que no había razones para preocuparse ante la posibilidad de que los monos que escaparon pudieran representar un peligro sanitario. “Los primates no humanos del Centro Nacional de Investigación Biomédica de Tulane se proporcionan a otras organizaciones de investigación para avanzar en el descubrimiento científico”, explicó el portavoz, quien también detalló que “Los primates en cuestión pertenecen a otra entidad y no son infecciosos. Estamos colaborando activamente con las autoridades locales y enviaremos un equipo de expertos en cuidado animal para ayudar según sea necesario”.

