“Histórico”: el FBI desmantela una importante red de narcotráfico que operó durante casi una década en Filadelfia

Publicado por Luis Francisco Orozco 25 de octubre, 2025

El FBI y los fiscales federales anunciaron este viernes una acusación contra 33 presuntos miembros de la Organización de Tráfico de Drogas de la Calle Weymouth por haber alimentado el mercado de drogas al aire libre en el barrio de Kensington, en la ciudad de Filadelfia, durante casi diez años. En un anuncio descrito por las autoridades como “histórico”, la agencia y los fiscales federales detallaron que 24 de los acusados ya fueron arrestados en diferentes tipos de operaciones que se coordinaron a lo largo de este viernes. De igual forma, informaron que ocho de los acusados ya se encontraban bajo custodia y que solo uno permanece prófugo.

“Hoy hay aún más criminales fuera de las calles gracias al arduo trabajo del FBI y de nuestros socios. Más de 30 personas han sido acusadas por su presunto papel en el tráfico de drogas y en docenas de otros delitos. Estos individuos fueron acusados de distribuir fentanilo, heroína y cocaína en una de las cuadras de drogas más activas de Filadelfia. Eran miembros de una organización violenta de tráfico de drogas que usó la violencia para imponer su territorio y vender drogas que envenenan nuestras calles y comunidades. El FBI continuará su labor para poner fin al narcotráfico y a la violencia en nuestras ciudades”, declaró en una rueda de prensa en Filadelfia y en un comunicado enviado a Fox News el director del FBI, Kash Patel.

El director de la agencia también comentó que la operación era la forma correcta para recuperar los corredores violentos de las organizaciones criminales en los Estados Unidos. “Esta operación es la forma en que se protegen las ciudades estadounidenses de costa a costa. Hemos eliminado permanentemente una organización de narcotráfico de las calles de Filadelfia”.

El grupo manejaba diferentes tipos de drogas

El fiscal federal David Metcalf también explicó que el caso estaba enfocado en la cuadra 3100 de la Calle Weymouth y señaló que la acusación incluye una conspiración que inició en enero de 2016 y se extendió hasta octubre de 2025, involucrando diferentes tipos de drogas, tales como cocaína, crack, heroína e incluso fentanilo.

Por su parte, el agente especial a cargo del FBI, Wayne Jacobs, comentó durante la rueda de prensa que el operativo usó nueve equipos tácticos e involucró a cientos de oficiales. Jacobs también dijo que buena parte de los arrestos tuvieron lugar en Kensington, aunque también en Nueva Jersey, Delaware y Puerto Rico. “Durante demasiado tiempo, la organización de la Calle Weymouth inundó Kensington con drogas y aterrorizó a los residentes con actos horrendos de violencia e intimidación. Eso terminó hoy”, comentó el agente especial.