La Policía Estatal de Illinois dispersa protestas frente a un centro de detención del ICE cerca de Chicago: al menos siete manifestantes fueron detenidos

El jueves, una jueza en el Estado de la Pradera bloqueó temporalmente a los agentes federales de usar ciertos tipos de fuerza y medidas de control de multitudes contra manifestantes.

Agentes de la Policía Estatal de Illinois.

Agentes de la Policía Estatal de Illinois.

Luis Francisco Orozco

La Policía Estatal de Illinois intervino este sábado en horas de la tarde para dispersar a grupos de manifestantes que se encontraban frente a la instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) en la localidad de Broadview, cerca de Chicago. Las autoridades ya estarían realizando arrestos en medio de una ola de disturbios que ha venido afectando la zona en las últimas horas, con numerosos manifestantes protestando contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump y su intención de desplegar a la Guardia Nacional en Chicago.

">

Según informó la periodista de News Nation, Mill Hayes, a través de su cuenta de X, la Policía Estatal de Illinois declaró oficialmente una asamblea ilegal frente a las instalaciones de la agencia en Broadview. Asimismo, la periodista detalló que funcionarios del cuerpo policial habrían arrestado ya a al menos siete personas durante su respuesta a los disturbios. La arremetida contra los manifestantes habría tenido lugar luego del lanzamiento de objetos como botellas de agua y latas de gaseosa contra los policías que estaban protegiendo las instalaciones de ICE.

">

Fallo contra los agentes federales

Lo acontecido este sábado no es más que el segundo día de enfrentamientos entre el mismo cuerpo policial y manifestantes de izquierdas en Chicago, quienes este viernes también se manifestaron violentamente frente al mismo centro de ICE, en una jornada que culminó con cuatro personas detenidas. Ese mismo día, los senadores demócratas por Illinois Dick Durbin y Tammy Duckworth intentaron entrar en las instalaciones de la agencia en Broadview ante lo que ellos describieron como la necesidad de determinar “lo que están haciendo adentro”. Sin embargo, a ambos políticos se les fue negada la entrada.

Dichas protestas tuvieron lugar luego de que el jueves una jueza en el Estado de la Pradera bloqueara temporalmente a los agentes federales de usar ciertos tipos de fuerza y medidas de control de multitudes contra manifestantes, luego de que un video que mostraba a un pastor siendo repetidamente impactado con balas de pimienta durante una manifestación frente a una instalación del ICE cerca de Chicago se hiciera viral en las redes sociales. La orden prohíbe a los agentes federales disparar varios tipos de proyectiles menos letales e irritantes químicos, así como usar la fuerza física.

Bloqueo a la Guardia Nacional

El jueves, la jueza de distrito April Perry bloqueó el uso de la Guardia Nacional por parte del Gobierno, en lo que representó una decisión celebrada por los demócratas en Illinois, ante la intención de Trump de desplegar a las tropas en Chicago ante los fuertes disturbios y los altos índices de criminalidad.

A pesar de esto, el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito restableció este sábado de forma parcial el control del presidente Donald Trump sobre la Guardia Nacional tanto en la ciudad de Chicago como en Illinois. Sin embargo, el tribunal mantuvo la decisión de impedirle al mandatario republicano desplegar a la Guardia Nacional.

