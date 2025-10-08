El cierre del Gobierno comienza a paralizar los aeropuertos: la FAA se prepara para interrupciones en el tráfico aéreo debido a escasez de personal

Publicado por Luis Francisco Orozco 7 de octubre, 2025

La cadena Fox News informó este martes que la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) se está preparando para posibles interrupciones en el tráfico aéreo a nivel nacional durante horas de la noche, debido a la escasez de personal que actualmente afecta a varios de los principales centros de control del país, como consecuencia del cierre del Gobierno. Varios funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato le comentaron al medio que la actual falta de personal aumentará considerablemente las probabilidades no solo de retrasos en vuelos, sino también de suspensiones temporales e incluso desvíos.

En horas de la tarde, la FAA había emitido una orden de retraso en tierra de dos horas para el Aeropuerto Internacional de Nashville debido a la escasez de controladores aéreos en el Centro de Memphis (ZME). De igual forma, Fox News señaló que se prevén importantes carencias de personal luego de las 6 p.m. (hora del centro) en las torres de control de varios aeropuertos internacionales, tales como O’Hare, de Chicago, y Nashville. Asimismo, la cadena detalló también que, de acuerdo con un plan operativo de la FAA, se presentará una fuerte carencia de personal en las instalaciones de Control de Aproximación por Radar de Terminal en las áreas de Filadelfia, Nueva Jersey, Boston, Houston y Las Vegas.

Consecuencia del cierre del Gobierno

Durante el día, el secretario de Transporte, Sean Duffy, ofreció una rueda de prensa en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey —el cual es uno de los afectados—, en la que atribuyó los retrasos que se estaban produciendo a nivel nacional a un “ligero aumento de llamadas por enfermedad” entre los trabajadores del control de tráfico aéreo. Duffy explicó que los controladores se encontraban preocupados por tener que trabajar sin recibir ningún tipo de salario durante el cierre del Gobierno, el cual cumple este martes siete días consecutivos.

El secretario añadió que algunos de los controladores estaban considerando incluso tomar diferentes tipos de empleos adicionales durante este periodo, tales como reportarse enfermos para poder conducir con la aplicación de transporte Uber. Asimismo, Duffy señaló que las interrupciones podrían empeorar considerablemente hasta la reapertura del Gobierno, la cual sigue sin tener una fecha definida. “Si vemos que hay problemas en la torre que afectan la capacidad de los controladores para manejar eficazmente el espacio aéreo, reduciremos la tasa de tráfico, y eso se traducirá en más retrasos o incluso cancelaciones. Estoy dispuesto a hacer eso antes que arriesgar la vida de alguien en el aire”, dijo el secretario.