Trump anuncia un acuerdo de $8.500 millones entre Boeing y Uzbekistan Airways y asegura que este generará 35.000 empleos
En su red social, el mandatario republicano detalló haber hablado con el presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev a principios de este mes sobre el acuerdo, mientras que Boeing confirmó el pedido a través de un comunicado.
El presidente Donald Trump dijo este lunes a través de su cuenta en Truth Social que Uzbekistan Airways firmó un acuerdo con Boeing por más de 8.000 millones de dólares, mediante el cual la aerolínea del país euroasiático podría adquirir hasta 22 Boeing 787 Dreamliners. En su red social, el mandatario republicano detalló haber hablado con el presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev a principios de este mes sobre el acuerdo, mientras que Boeing confirmó el pedido a través de un comunicado.
Earlier this month I spoke with the Highly Respected President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev. Today I want to congratulate President Mirziyoyev on signing a GREAT Deal with Boeing! Worth over $8 Billion Dollars, Uzbekistan Airways is purchasing 22,787 Dreamliners. This will…— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 22, 2025
“Hace unas semanas hablé con el muy respetado presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev. ¡Hoy quiero felicitar al presidente Mirziyoyev por firmar un GRAN acuerdo con Boeing! Valorado en más de 8.000 millones de dólares, Uzbekistan Airways está comprando 22 aviones 787 Dreamliner. Esto creará más de 35.000 empleos en Estados Unidos. El presidente Mirziyoyev es un hombre de palabra, y continuaremos trabajando juntos en muchos más asuntos. ¡Gracias por su atención a este tema!”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.
Según informó el Departamento de Comercio, el acuerdo entre ambas partes se cerró con una firma en los márgenes de la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada este lunes en la ciudad de Nueva York. La agencia valoró el acuerdo en 8.500 millones de dólares e incluso lo calificó como el mayor acuerdo de aeronaves comerciales de su tipo en Asia Central. De igual forma, el departamento detalló que, según lo acordado, Uzbekistán comprará 14 de los aviones Dreamliner con la opción de adquirir luego ocho más.
Precedentes
En julio, Trump anunció que había alcanzado un pacto comercial con Indonesia, el cual resultó en compromisos de compra significativos por parte del país del sudeste asiático, luego de numerosas negociaciones para evitar aranceles más altos.
“Como parte del acuerdo, Indonesia se ha comprometido a comprar 15.000 millones de dólares en energía estadounidense, 4.500 millones de dólares en productos agrícolas estadounidenses y 50 aviones Boeing, muchos de ellos 777”, llegó a escribir Trump en su cuenta de Truth Social.
Poco después, el presidente comentó en una ronda de preguntas y respuestas con periodistas fuera de la Oficina Oval que “Ellos van a pagar un 19% y nosotros no vamos a pagar nada… tendremos acceso total a Indonesia, y tenemos un par de esos acuerdos que serán anunciados.”