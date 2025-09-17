Un periodista de ABC News calificó como “conmovedores” los mensajes de texto del asesino de Charlie Kirk a su pareja transgénero

Publicado por Luis Francisco Orozco 16 de septiembre, 2025

El periodista de ABC News, Matt Gutman, calificó este martes de “muy conmovedores” los mensajes de texto que el asesino de Charlie Kirk, Tyler Robinson, envió a su pareja transgénero. Luego de una rueda de prensa en la que las autoridades anunciaron los cargos de asesinato contra el joven de 22 años, el periodista se mostró sorprendido por “mensajes de texto tan específicos” que fueron publicados en relación con el arma homicida.

Gutman explicó no sentirse seguro “si alguna vez hemos visto un presunto asesinato con mensajes de texto tan específicos” que eran “muy conmovedores, de una forma que creo que muchos no esperábamos —un retrato muy íntimo de la relación entre el compañero de cuarto del sospechoso y el propio sospechoso, con él llamando repetidamente a su compañero de cuarto, que está en transición, ‘mi amor’. Y ‘quiero protegerte, mi amor’”.

De igual forma, el periodista de ABC comentó: “Así que existía esta dualidad de alguien que, según dijo el fiscal, no solo puso en peligro la vida de Charlie Kirk y de la multitud, sino que lo hizo frente a niños, lo cual es una de las circunstancias agravantes del caso. Y, por otro lado, estaba, ya sabes, hablando con tanto cariño de su pareja. Así que fue una rueda de prensa muy interesante y, como dijo Pierre, fascinante”.

Gutman también dijo en la plataforma de transmisiones en vivo de ABC que los mensajes de Robinson a su pareja resultaban “desgarradores en muchos niveles”, e incluso vinculó el asesinato de Kirk con el “retrato de una persona muy humana”. Asimismo, el periodista explicó: “No creo haber experimentado jamás una rueda de prensa en la que hayamos leído mensajes de texto que fueran A, tan completos, tan detallados, tan aparentemente autoincriminatorios y, sin embargo, por otro lado, tan conmovedores, ¿verdad? Y la terminología que usaba, trataba de protegerlo. Lo llamaba constantemente ‘mi amor’. ‘Mi razón para hacer esto es protegerte’, ya sabes, pero también le pedía que borrara los mensajes y que no hablara con las autoridades. Así que estamos viendo esta desgarradora dualidad que, trágicamente, se está desarrollando”.