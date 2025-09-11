Un tiroteo en una escuela secundaria de Denver dejó al menos a tres estudiantes en estado crítico

Publicado por Luis Francisco Orozco 10 de septiembre, 2025

Al menos tres estudiantes resultaron gravemente heridos este miércoles tras ser baleados en un tiroteo en la escuela secundaria Evergreen High School de Denver. Según informó la agencia de noticias The Associated Press, los tres menores de edad fueron trasladados al CommonSpirit St. Anthony Health Center en la localidad de Lakewood, y actualmente se encuentran en estado crítico debido a la gravedad de sus heridas. De igual forma, la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson señaló que una cuarta persona habría sido trasladada a otro hospital desde el área de Evergreen en relación con el tiroteo, pero no proporcionó detalles sobre su lesión.

En un comunicado, la vocera de la oficina del sheriff, Jacki Kelley, declaró que “ya no existe una amenaza activa”, y explicó que se desconocía aún el origen de la herida de bala recibida por el tirador, cuya identidad no ha sido revelada. “Puedo decirles que no creo que las fuerzas del orden hayan disparado ninguna ronda hoy. Aún necesitamos saber exactamente qué le ocurrió al sospechoso y por qué resultó herido de la manera en que lo está”, comentó Kelley.

La vocera, quien detalló que el tiroteo tuvo lugar tanto dentro como fuera de las instalaciones de la escuela, explicó que las autoridades respondieron de inmediato ante la primera llamada al 911. “Somos fuerzas del orden. Policía y bomberos simplemente aparecemos. Cuando escuchas las palabras ‘tirador activo’ y sabes que hay niños involucrados, vamos a acudir”, señaló Kelley.

Una tragedia acontecida poco después del tiroteo en Minneapolis

Lo acontecido en la escuela secundaria tiene lugar dos semanas después de otro tiroteo ocurrido en la escuela católica de la Anunciación en Minneapolis, cuando un atacante de 23 años llamado Robin Westman abrió fuego dentro de la escuela ubicada al sur de la ciudad, dejando un saldo de 21 heridos y dos muertos, los cuales eran niños de tan solo 8 y 10 años.

Tanto el presidente Donald Trump como el vicepresidente JD Vance enviaron sus condolencias a las familias de las víctimas y al gobernador de Minnesota, Tim Walz. De igual forma, Vance comentó sobre este tiroteo que “Realmente tenemos, creo yo, una crisis de salud mental en los Estados Unidos de América. Tomamos mucha más medicación psiquiátrica que cualquier otra nación en la Tierra, y creo que ya es hora de empezar a plantearnos preguntas muy serias sobre las causas de raíz de esta violencia”.