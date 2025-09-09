La familia Murdoch le pone fin a su batalla de sucesión tras anunciar un acuerdo sobre el futuro del grupo de noticias

Publicado por Luis Francisco Orozco 9 de septiembre, 2025

La batalla de sucesión del imperio mediático de Rupert Murdoch llegó a su fin este lunes, luego de que la familia anunciara que su hijo Lachlan sería el elegido para tomar el control del grupo de noticias, el cual incluye importantes medios de comunicación de tendencia conservadora tales como The New York Post, The Wall Street Journal, e incluso Fox News. De acuerdo a lo establecido por la familia Murdoch, Lachlan será el encargado de controlar un nuevo fideicomiso, mientras que sus hermanos James Murdoch, Elizabeth Murdoch y Prue MacLeod dejarán oficialmente de ser beneficiarios de cualquier fideicomiso con acciones en News Corp o Fox.

Según el diario The Guardian, los hermanos mayores, quienes son considerados los más moderados políticamente, venderán sus participaciones en News Corp y Fox News en los próximos meses. De igual forma, ellos serán nombrados beneficiarios de un nuevo fideicomiso que recibirá efectivo de la venta de aproximadamente 16,9 millones de acciones de Fox Corp y 14,2 millones de acciones de News Corp.

El diario también mencionó que, si bien la venta de sus acciones se sumaría a la herencia que ya poseen, les impedirá tener cualquier clase de influencia sobre la orientación política del conglomerado mediático familiar, el cual se ha caracterizado por ser de clara tendencia conservadora. Según lo informado por la BBC, quien podría tener mayores inconvenientes con este hecho sería James Murdoch, tomando en cuenta que en los últimos años no solo se ha llegado a distanciar del negocia familiar, sino que ha tenido numerosas discrepancias con el contenido editorial.