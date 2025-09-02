Las autoridades confirman más de 1.400 muertos y unos 3.100 heridos tras el terremoto en Afganistán
Este martes, los equipos de rescate siguen buscando entre los escombros a sobrevivientes del sismo que sacudió las zonas remotas de las provincias montañosas de Nangarhar, Kunar y Laghman, en la frontera con Pakistán.
Más de 1.400 personas murieron y unas 3.100 resultaron heridas en el sismo de magnitud 6 que golpeó el este de Afganistán durante el fin de semana, así lo indicó el martes un balance actualizado por las autoridades.
El portavoz gubernamental, Zabihullah Mujahid, dijo en un comunicado, recogido por AFP, que 1.411 personas han fallecido y 3.124 tuvieron lesiones solo en la provincia de Kunar, la más afectada del país. Además, señaló que más de 5.000 casas quedaron destruidas.
Afganistán lucha por hallar supervivientes
Este martes, los equipos de rescate siguen buscando entre los escombros a sobrevivientes del terremoto que sacudió las zonas remotas de las provincias montañosas de Nangarhar, Kunar y Laghman, en la frontera con Pakistán.
El jefe de la autoridad de gestión de desastres de la provincia de Kunar, Ehsanullah Ehsan, indicó a AFP que "las operaciones continuaron durante toda la noche, no se detuvieron".
No obstante, algunas de las aldeas más afectadas siguen siendo inaccesibles debido a los bloqueos de carreteras, dijo la agencia de la ONU para las migraciones.
Afganistán sufre frecuentes terremotos
Más de 1.500 personas perdieron la vida y más de 63.000 viviendas quedaron destruidas por ese sismo de magnitud 6,3 en 2023.