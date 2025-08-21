EL FBI capturó en la India a una mujer acusada de asesinar a su hijo de 6 años en Texas

Publicado por Luis Francisco Orozco 21 de agosto, 2025

La cadena 'Fox News' reveló este miércoles que el FBI capturó y arrestó en la India a una mujer llamada Cindy Rodríguez Singh, la cual estaba incluida en la lista de los “Diez Fugitivos Más Buscados” del buró al contar con una orden estatal en Texas por “asesinato capital de una persona menor de 10 años”. El medio detalló que el director de la agencia, Kash Patel, comentó que el buró arrestó a Rodríguez en la India y agradeció la coordinación que tuvieron tanto con autoridades locales como con Interpol. Patel añadió que la fugitiva ya había sido trasladada a los Estados Unidos, donde el FBI la entregará a las autoridades texanas.

"La lista de los Diez Más Buscados del FBI existe precisamente para casos como este: cuando una fugitiva peligrosa cree que puede huir, esconderse en el extranjero y escapar de la justicia. Gracias al trabajo implacable del FBI y a nuestras asociaciones internacionales, Cindy Rodríguez Singh está de vuelta en suelo estadounidense para enfrentar su responsabilidad por el horrendo asesinato de su propio hijo. La justicia no tiene fronteras, y hoy el pueblo estadounidense puede ver que nunca dejaremos de perseguir a quienes depredan a los más inocentes entre nosotros”, comentó Patel.

De acuerdo con lo informado por la cadena conservadora, Rodríguez tenía la orden estatal activa por “asesinato capital de una persona menor de 10 años” y una orden federal por “fuga ilegal para evitar el enjuiciamiento”. De igual forma, 'Fox News' detalló que Rodríguez huyó de los Estados Unidos para evadir la justicia por cargos relacionados con el asesinato de su propio hijo de 6 años, llamado Noel Rodríguez Álvarez. Rodríguez fue añadida a la lista de "los más buscados" del FBI en julio y es la cuarta persona arrestada en dicha lista bajo la dirección de Patel.