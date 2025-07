ICE arrestó a dos importantes miembros del grupo terrorista MS-13 en Omaha

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó este miércoles que sus funcionarios arrestaron en Omaha a un “alto miembro de la violenta pandilla MS-13”, a quien detallaron, además, como uno de los criminales más buscados en El Salvador. La agencia también señaló que el sujeto sería un ciudadano salvadoreño y uno de los principales cabecillas de la organización terrorista, la cual es una de las más temidas en América Latina por su nivel de violencia. ICE explicó que la identidad del hombre se mantiene reservada, ya que continúa siendo parte de una investigación en curso.

En un comunicado, la agencia indicó que el individuo está buscado en el país centroamericano por el homicidio agravado de cinco personas, y además estaría enfrentando cargos por privación de libertad, pertenencia a una organización terrorista e intento de homicidio agravado. ICE informó que también arrestó a otro hombre que se encontraba con él, identificado como “un extranjero criminal, miembro conocido de la MS-13 y terrorista extranjero”, llamado Rene Saúl Escobar Ochoa, de 30 años. La agencia explicó que dicho sujeto fue acusado de ordenar a otros miembros del MS-13 cometer numerosos delitos, entre los cuales se incluyen: tráfico de drogas, secuestro, extorsión y múltiples homicidios.

Según lo detallado por ICE, ambos sujetos estaban en el país de forma ilegal y fueron arrestados sin presentar resistencia. “Se habían establecido en el área de Omaha, donde representaban una amenaza grave para la seguridad de la comunidad local”, señaló la agencia en el comunicado, en el que añadieron que ambos miembros del grupo terrorista enfrentarán a la justicia y pagarán por sus crímenes.

Los arrestos de los sujetos salvadoreños tienen lugar dos semanas después de que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos informara que estaban buscando a varios miembros de pandillas de inmigrantes ilegales que habrían estado cometiendo diferentes tipos de crímenes en la zona. La advertencia ocurrió pocos días después de que las autoridades arrestaran a un miembro del grupo terrorista venezolano Tren de Aragua en la ciudad de Bellevue.

No interferir

En su comunicado, ICE le advirtió al público que no interfiriera durante sus operativos, redadas y arrestos, argumentando que en numerosas oportunidades quien lo hiciera estaría corriendo el riesgo de estar frente a frente con criminales que no tendrán reparos en hacerles daño.



“Cuando los agentes de ICE intervienen para realizar un arresto, es extremadamente importante que el público no interfiera. La desinformación, y en ocasiones las mentiras descaradas, que se están difundiendo por todo el país, podrían hacer que alguien se entrometa en una operación federal y de repente se enfrente cara a cara con un asesino que no tiene nada que perder”, declaró el director interino de ICE, Todd M. Lyons, en el comunicado.