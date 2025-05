El periodista de izquierdas y ganador del Premio Pulitzer, Wesley Lowery, fue acusado de agredir sexualmente a varias periodistas

Publicado por Luis Francisco Orozco 24 de mayo, 2025

El periodista ganador del Premio Pulitzer, Wesley Lowery, fue acusado el pasado miércoles de agredir sexualmente y de forma habitual a varias de sus colegas mujeres. De acuerdo a un reportaje de la revista Columbia Journalism Review, varias periodistas afirmaron que el famoso reportero de izquierdas las emborrachaba en bares hasta que estas se iban con él para eventualmente ser agredidas sexualmente. El medio detalló que los encuentros denunciados habrían sido numerosos y que habrían tenido lugar entre los años 2018 y 2024.

La actual editora en jefe del medio texano The Barbed Wire, Olivia Messer, le comentó a la revista que durante un encuentro en un bar con Lowery en el año 2020, el reportero la presionó para practicarle sexo oral en su apartamento, a lo cual ella se negó. Messer detalló que tres años más tarde, en un momento en el que Lowery tenía un cargo de supervisión sobre ella, estos conversaron durante un rato hasta que ella perdió el conocimiento y despertó la mañana siguiente con él en su cama. La editora en jefe señaló que, si bien no recordaba haber tenido relaciones con el periodista de izquierda, este le aseguró que sí lo hicieron.

Respuesta de Lowery

Otra periodista que también le reveló a la revista haber sido víctima de Lowery fue Imani Moise, del Wall Street Journal, quien relató que en el 2018 estuvo tomando un par de tragos con el reportero en un bar de Washington, D. C., hasta quedar “borracha y desorientada”. Moise señaló que en ese momento Lowery pidió un taxi para llevarla a su apartamento, donde, según sus propias palabras, la agredió sexualmente “de forma completa”. La periodista del Journal comentó que lo más irónico del incidente fue que uno de los temas sobre los que más conversaron durante su encuentro en el bar de la capital estadounidense fue precisamente el movimiento #MeToo.

En el artículo de la revista, otras periodistas e incluso estudiantes de periodismo afirmaron haber sido abusadas sexualmente por Lowery, teniendo como denominador común en cada uno de los casos el uso de bebidas alcohólicas por parte del reportero de izquierdas. Lowery, quien ha trabajado en medios de renombre como The Washington Post y CNN, emitió un comunicado pronunciándose sobre las acusaciones, en el que comentó: “La descripción que hace CJR de estos periodos de mi vida personal es incompleta e incluye insinuaciones falsas sobre dinámicas complicadas. Aun así, respeto a las mujeres que han compartido sus experiencias y tomo en serio sus perspectivas. Cuando era un joven profesional, no siempre reconocí los desequilibrios de poder que surgían cuando las relaciones personales se volvían profesionales, y viceversa. Debí haber mantenido límites más claros que me protegieran tanto a mí como a los demás, especialmente durante interacciones afectadas por la embriaguez mutua. Me he comprometido con la sobriedad, que ya se acerca a un año, y sigo trabajando con profesionales para entender mejor las dinámicas de poder relacionadas con la raza, el género y mi éxito profesional”.