Centros de datos en el espacio: la nueva frontera de la inteligencia artificial

Publicado por Diane Hernández 6 de noviembre, 2025

Las grandes empresas tecnológicas están explorando una idea que hasta hace poco parecía ciencia ficción: construir centros de datos en el espacio para aprovechar la energía solar y aliviar la creciente demanda energética que impone el auge de la inteligencia artificial (IA).

La start-up estadounidense Starcloud dio el primer paso esta semana al enviar al espacio un satélite del tamaño de un refrigerador que contiene una GPU de Nvidia, un "mini centro de datos" que marca lo que el fabricante de chips llamó un "debut cósmico", según recogió la AFP.

Su director ejecutivo, Philip Johnston, aseguró que pronto "tendrá más sentido construir centros de datos en el espacio que en la Tierra".

El proyecto se suma a los anuncios de Google, que planea lanzar satélites de prueba en 2027 bajo su programa Suncatcher, y de Elon Musk, quien afirmó que SpaceX podría desplegar centros de datos en órbita el próximo año con ayuda de su red Starlink.

¿Cuáles son las ventajas de esta idea? Los defensores de esta idea destacan ventajas como un suministro constante de energía solar y menores costos de enfriamiento. Sin embargo, persisten desafíos importantes: la radiación, las temperaturas extremas y la basura espacial podrían dañar los equipos, además de que la viabilidad económica sigue siendo incierta.

​Expertos como Christopher Limbach, de la Universidad de Michigan, sostienen que la tecnología es posible, pero los costos aún son un obstáculo. Otros, como Krishna Muralidharan, de la Universidad de Arizona, creen que la propuesta podría volverse comercialmente viable en la próxima década, mientras que Jeff Bezos estima que tardará el doble.

Elon Musk ganaría en la carrera de instalar centros de datos en el espacio

Elon Musk podría tener una ventaja decisiva en la carrera por construir centros de datos en el espacio frente a competidores como Jeff Bezos, Eric Schmidt y Starcloud, principalmente por dos razones: costes y capacidad tecnológica.

Por un lado, los proyectos de sus rivales enfrentan enormes barreras económicas y logísticas. Construir un centro de datos espacial de 1 gigavatio requeriría más de 150 lanzamientos con la tecnología actual, lo que resulta inviable. Además, el plan de Starcloud, que contempla un array solar de 4 kilómetros de ancho, sería extremadamente complejo de montar en órbita.

Musk, en cambio, ya posee la infraestructura necesaria. Su empresa SpaceX cuenta con el cohete Starship, el más grande y potente del mundo, del que dependen los demás competidores para poder lanzar sus propios proyectos. Y no necesita crear un nuevo centro de datos desde cero: puede aprovechar y escalar su red Starlink, que ya actúa como una malla global de comunicación y procesamiento de datos.

Con más de 10.000 satélites en órbita y el lanzamiento de una nueva generación (Starlink V3) equipada con enlaces láser de alta velocidad, cada vuelo de Starship añadirá 60 terabits por segundo de capacidad a su red. Mientras otros aún planifican cómo construir sus estructuras orbitales, Musk solo necesita seguir lanzando satélites para consolidar un sistema que ya está operativo y en expansión.

Con la creciente necesidad de energía para los sistemas de IA y los avances en transporte espacial, los centros de datos en órbita podrían convertirse en una realidad antes de lo que parece.