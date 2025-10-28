Musk desafía a la Wikipedia “woke” con el lanzamiento de Grokipedia

Elon Musk en el Congreso en una imagen de archivo AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 27 de octubre, 2025

Elon Musk presentó este lunes Grokipedia, una enciclopedia digital impulsada por inteligencia artificial que, según afirmó, busca competir directamente con Wikipedia, a la que el magnate y diversos críticos conservadores han acusado reiteradamente de ser demasiado “woke” y mantener un sesgo progresista en sus contenidos.

“Grokipedia.com versión 0.1 ya está en línea. La versión 1.0 será 10 veces mejor, pero incluso en 0.1 es mejor que Wikipedia, en mi opinión”, escribió Musk en ‘X’ al anunciar oficialmente el lanzamiento del sitio, que tendrá, en principio, 885.000 artículos disponibles; seis millones menos que Wikipedia.

https://t.co/op5s4ZiSwh version 0.1 is now live.



Version 1.0 will be 10X better, but even at 0.1 it’s better than Wikipedia imo. — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2025

Grokipedia, a efectos prácticos, es una extensión del ecosistema de xAI, la empresa de inteligencia artificial de Musk, y funciona bajo un modelo diferente al de Wikipedia.

Mientras que la enciclopedia global fundada por Jimmy Wales depende de editores humanos y voluntarios, Grokipedia dice que se basa en artículos “verificados” por Grok, el chatbot desarrollado por la compañía Musk, que evalúa la información y genera versiones automatizadas.

A diferencia de Wikipedia, los usuarios no pueden editar directamente los artículos en Grokipedia, pero sí pueden sugerir correcciones a través de un formulario de revisión.

Algunas entradas de Grokipedia reconocen haber sido adaptadas desde la propia Wikipedia bajo licencia Creative Commons, aunque Musk aseguró que su objetivo es eliminar esa dependencia de su competencia antes de fin de año.

El lanzamiento de Grokipedia ya está generando debate por las diferencias en las distintas entradas que tienen en común ambas plataformas. En la biografía del presidente Donald Trump, por ejemplo, Grokipedia omite referencias a polémicas financieras o al llamado “Trump Coin”, mientras que Wikipedia incluye una sección completa sobre estos temas en su apartado conflictos de interés.

Del mismo modo, la entrada sobre el propio Musk en Grokipedia elimina cualquier mención a un gesto en un mitin de enero que fue interpretado por algunos progresistas como un saludo nazi. Este tema sí figura en Wikipedia.

El enfoque del proyecto Grokipedia, según Musk y sus colaboradores, es devolver la objetividad al conocimiento en línea y crear una alternativa libre de sesgo ideológico.

Mientras tanto, desde la Fundación Wikimedia, organización que gestiona Wikipedia, reaccionaron sin confrontar directamente a Musk, pero defendiendo el valor del trabajo humano en su organización.

“El conocimiento de Wikipedia es —y siempre será— humano. Este conocimiento creado por personas es lo que las empresas de IA utilizan para generar contenido; incluso Grokipedia necesita que Wikipedia exista”, dijo la institución en un comunicado.