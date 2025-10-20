Una avería global afecta los servicios en la nube de Amazon

Publicado por Williams Perdomo 20 de octubre, 2025

La plataforma en la nube AWS del gigante estadounidense Amazon lleva varias horas registrando interrupciones.

La información fue confirmada por la empresa este lunes por la mañana en un mensaje publicado en su sitio web de mantenimiento.

La situación provocó múltiples problemas de conexión a páginas y aplicaciones como Amazon, Snapchat o Fortnite.

"Podemos confirmar importantes índices de error en los pedidos enviados" a una base de datos usada por numerosas aplicaciones web y juegos en línea, informó AWS. Las primeras perturbaciones se detectaron a las 09H11 (07H11 GMT), precisó.

"Seguimos observando recuperación en la mayoría de los servicios de AWS afectados. Podemos confirmar que los servicios y funciones globales que dependen de US-EAST-1 también se han recuperado. Seguimos trabajando para lograr una resolución completa y proporcionaremos actualizaciones a medida que tengamos más información", resaltó la compañía.