Instagram contará con un nuevo filtro para proteger a los menores de contenidos nocivos

Publicado por Alejandro Baños 14 de octubre, 2025

Meta Platforms presentó este martes un nuevo filtro en Instagram destinado a proteger de mejor manera a los adolescentes de contenidos considerados como nocivos y mostrarles publicaciones predeterminadas "más seguras y apropiadas para su edad".

El gigante tecnológico presidido y dirigido por Mark Zuckerberg hizo pública esta novedad a través de un comunicado. En él, Meta Platforms detalló que "está renovando las cuentas para adolescentes para que se rijan por la clasificación PG-13 de las películas, lo que significa que los adolescentes verán, por defecto, contenido similar al que verían en una película PG-13".

"Hoy anunciamos que las cuentas para adolescentes de Instagram se regirán por la clasificación PG-13 de forma predeterminada. Esto significa que los adolescentes verán en Instagram contenidos similares a los que verían en una película con clasificación PG-13. Los adolescentes menores de 18 años se colocarán automáticamente en una configuración actualizada para mayores de 13 años y no podrán optar por no participar sin el permiso de sus padres", informó la compañía con sede en Menlo Park (California).

¿Qué es PG-13? PG-13 es una clasificación de contenido que implica que una película o serie contiene material (tal como violencia física, violencia verbal o escenas sexuales) que no es apto para un público menor de 13 años, salvo que los padres o tutores legales permitan a los menores visualizarlas.

Por ejemplo, dejará de aparecer contenido "con lenguaje fuerte, ciertas acciones arriesgadas y contenido adicional que pueda incitar comportamientos potencialmente dañinos".

Meta Platforms añadió que también los padres tendrán acceso a una "nueva configuración más estricta" para escoger qué es lo que quieren que sus hijos vean en el feed de Instagram.

"Esperamos que esta actualización tranquilice a los padres, ya que estamos trabajando para mostrar a los adolescentes contenido seguro y adecuado para su edad en Instagram de forma predeterminada, al tiempo que les ofrecemos más formas de moldear la experiencia de sus hijos adolescentes", concluyó Meta Platforms.

El cambio empieza a operar de inmediato en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia, antes de aplicarlo en otros países en los próximos meses.