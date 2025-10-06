Una nueva investigación sugiere que la luna de Saturno es habitable

Publicado por Andy Parr 6 de octubre, 2025

Los científicos han informado del hallazgo de nueva materia orgánica procedente de la luna de Saturno Encélado, lo que sugiere que el cuerpo lunar podría ser habitable.

Encélado, una de las 274 lunas que orbitan Saturno, ha sido considerada durante mucho tiempo como la principal candidata a cuerpo celeste habitable debido a sus géiseres helados situados cerca del polo sur de la luna.

El nuevo avance procede de datos recogidos originalmente por la nave espacial Cassini de la NASA en 2008.

Una distinción importante sobre el informe es que se limita a sugerir que Encélado podría ser un espacio habitable, no afirma que exista vida más allá de la Tierra.

"Ser habitable y estar habitado son dos cosas muy diferentes," dijo Fabian Klenner, uno de los autores del estudio. "Creemos que Encélado es habitable, pero no sabemos si efectivamente hay vida".

El estudio publicado la semana pasada consistió en un nuevo análisis de algunos de los granos que Cassini recogió allá por 2008.

Los científicos ya sabían que moléculas orgánicas se encontraban en las muestras más antiguas. Sin embargo, como esas moléculas podrían haber sido modificadas por la radiación espacial, quisieron comprobar los granos más jóvenes tomados de los géiseres de Encélado.

Los investigadores hallaron las mismas moléculas orgánicas, junto con algunos compuestos nuevos, en los granos más jóvenes que Cassini trajo de Encélado. Estos hallazgos confirmaron que todas las moléculas encontradas en los granos viejos y nuevos procedían de las aguas subterráneas de la luna, lo que refuerza la teoría de que Encelado es potencialmente habitable.

"Tener una variedad de compuestos orgánicos en un mundo acuático extraterrestre es simplemente fenomenal", dijo Klenner.

Mientras tanto, la NASA tiene otra nave espacial examinando un intrigante candidato diferente para la habitabilidad, la luna Europa de Júpiter. Se espera que la nave espacial Europa Clipper comience a orbitar Europa en 2030. Al igual que Encélado, Europa es una luna extremadamente helada que podría albergar océanos subterráneos congelados.

Tanto la Agencia Espacial Europea como China están trabajando en misiones de aterrizaje para llegar a Encélado en las próximas décadas. ESA también tiene una nave espacial en camino hacia Europa, junto con algunas de las otras lunas heladas de Júpiter.

© Just The News