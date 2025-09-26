Un juez federal aprueba que la empresa de IA ‘Anthropic’ pague $1.500 millones para resolver una demanda de derechos de autor

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 25 de septiembre, 2025

Un juez federal en San Francisco aprobó de manera preliminar el acuerdo por $1.500 millones entre Anthropic y un grupo de autores que denunciaron una infracción de sus derechos por el uso de libros pirateados para entrenar su IA. De recibir la aprobación final, el acuerdo sería la mayor recuperación por derechos de autor reportada públicamente hasta la fecha en Estados Unidos.

La demanda —presentada por Andrea Bartz, Charles Graeber y Kirk Wallace Johnson en el Distrito Norte de California— alegó que la startup descargó miles de obras desde repositorios como Library Genesis y Pirate Library Mirror. El acuerdo, según CNBC News, prevé la destrucción de los conjuntos de datos con material presuntamente ilícito recabado.

“Estamos agradecidos por la acción del tribunal hoy, que nos acerca un paso más a una verdadera rendición de cuentas para Anthropic y pone en aviso a todas las empresas de IA de que no pueden atajar la ley ni pasar por encima de los derechos de los creadores”, dijeron los autores en una declaración conjunta el jueves.

Aparna Sridhar, consejera general adjunta de Anthropic, también celebró la aprobación del acuerdo preliminar en un comunicado enviado a AFP.

"Estamos satisfechos de que el tribunal haya otorgado la aprobación preliminar del acuerdo", dijo Sridhar. "La decisión nos permitirá centrarnos en desarrollar sistemas de inteligencia artificial seguros".

La startup Anthropic fue fundada en 2021 por exdirectivos de OpenAI, incluido el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei.

Anthropic, valorada en $183.000 millones, es conocida por su asistente de inteligencia artificial Claude.

En decisiones previas del mismo tribunal, el juez William Alsup, quien aprobó preliminarmente el acuerdo, señaló que el entrenamiento con libros con copyright puede considerarse uso transformador, sin embargo, cuestionó cómo Anthropic obtuvo las obras.

Tras “semanas de evaluación rigurosa”, el tribunal finalmente consideró que el pacto es “justo” y avanzó con la aprobación. La aprobación final llegará eventualmente, después de que se notifique a los potenciales beneficiarios y concluya el proceso de reclamaciones. Se estima que se entreguen unos 3.000 dólares por cada obra.