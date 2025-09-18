El estreno de las nuevas Meta AI Ray-Bans acaba en fiasco

Publicado por Israel Duro. 18 de septiembre, 2025

Mark Zuckerberg no ve claro (nunca mejor dicho) su nuevo producto estrella. La presentación de las Meta AI Glasses terminó siendo un fiasco considerable, que dejó en evidencia al propio creador de Facebook e Instagram, encargado personalmente de mostrar al mundo su último gadget frente a espectadores.

Lo que esperaba esa multitud de gente era descubrir "unas innovadoras gafas inteligentes, cuyo nombre en clave es Hypernova". La primera decepción fue encontrarse con una actualización de las monturas Ray-Ban Meta preexistentes, así como con un nuevo juego de Oakley especialmente diseñadas para el deporte, (las Meta Vanguard) y el nuevo modelo, bautizado como Meta Ray-Bans.

Problemas con la presentación

Lo peor, no obstante, vino con la demostración del nuevo juguete de Zuckerberg, que saldrá a la venta el 30 de septiembre a 799 dólares. El CEO de Meta subió al escenario con unas Meta Ray-Ban puestas, junto con una pulsera de tejido ligero denominada Meta Neural Band que capta los movimientos de la muñeca, lo que "permite introducir palabras en la pantalla de las gafas inteligentes" como si escribieses a mano.

En ese momento apareció en las gafas una videollamada de WhatsApp del director técnico de Meta, Andrew 'Boz' Bosworth. Sin embargo, la interfaz Neural Band de Zuckerberg no fue capaz de aceptar la llamada y Boz tuvo que subir en carne y hueso -y en directo- al escenario.

Un vídeo grabado para mostrar las virtudes que fallaron en directo

El siguiente disgusto llegó con la presentación de la "función LiveAI" de las gafas. Cuando se le requirió que instruyera a un presentador sobre cómo hacer una salsa con todos los ingredientes que tenía delante, el dispositivo se atascó con "ahora que ya has hecho la base...", ignorando las reiteradas peticiones del presentador para recibir instrucciones sobre cómo hacer precisamente esa base.

Zuckerberg terminó culpando al WiFi del fallo de la demostración, pero aportó ninguna explicación de por qué sus Meta Ray-Bans no pudieron recibir la llamada de Boz. Viendo los problemas del directo, se terminó emitiendo un vídeo grabado en el que se pretendía mostrar el uso de las Meta Ray-Bans para diseñar una tabla de surf y pedir piezas.

Zuckerberg: "Las gafas con IA eventualmente reemplazarán a los teléfonos inteligentes"

Sin embargo, , a pesar de los problemas del directo, A pesar de los problemas, Zuckerberg se mostró convencido de que este tipo de gadgets terminará incluso sustituyendo a los teléfonos móviles. Además, estas gafas siguen la línea con la que Zuckerberg ha empeñado su futuro y el de su compañía, el metaverso, como él mismo subrayó durante la presentación:

"Nuestro objetivo es crear gafas atractivas que ofrezcan superinteligencia personal y una sensación de presencia usando hologramas realistas. Estas ideas combinadas son lo que llamamos el metaverso".