Impresionante hallazgo en Marte: descubren un núcleo sólido, similar al de la Tierra

Publicado por Leandro Fleischer 3 de septiembre, 2025

Un equipo de científicos liderado por investigadores chinos ha descubierto que el núcleo más interno de Marte es sólido, una característica que lo asemeja al núcleo de nuestro planeta. Este hallazgo, basado en datos recopilados por la sonda InSight de la NASA, fue publicado en la revista Nature y proporciona nueva información sobre la estructura interna del planeta rojo.

La sonda InSight, que operó en una llanura cercana al ecuador marciano desde 2018 hasta su desactivación en 2022, registró más de 1.300 sismos en Marte, conocidos como marsquakes. De estos, el estudio se centró en 23 temblores de baja intensidad, cuyos epicentros se encontraban a una distancia de entre 1.200 y 2.360 kilómetros del lugar donde se ubicaba la sonda. Estos datos permitieron a los investigadores determinar que el núcleo interno de Marte, compuesto probablemente por hierro y níquel, junto con elementos más ligeros como el oxígeno, se extiende desde el centro del planeta hasta unos 613 kilómetros de radio. Alrededor de este núcleo sólido, existe una capa de metal fundido que conforma un núcleo externo líquido, el cual podría alcanzar hasta 1.800 kilómetros desde el centro.

A diferencia de estudios previos que sugerían un núcleo completamente líquido, los nuevos resultados indican que el núcleo interno de Marte se habría solidificado con el tiempo, un proceso que podría estar aún en curso. Según los científicos, liderados por Daoyuan Sun de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, no está claro si el núcleo externo líquido contiene fragmentos sólidos o una zona intermedia entre ambos estados. Este descubrimiento sugiere que la proporción del núcleo sólido de Marte respecto al tamaño del planeta es similar a la del núcleo terrestre, aunque esto podría ser una coincidencia.

Aún quedan preguntas por responder



El estudio, reportado por Associated Press, también destaca que la falta de un campo magnético en Marte podría estar relacionada con la lenta solidificación de su núcleo interno. Sin embargo, expertos como Nicholas Schmerr de la Universidad de Maryland, quien no participó en la investigación, señalan que aún quedan preguntas sin responder sobre la composición exacta y la formación del núcleo marciano.

La desactivación de InSight limita la posibilidad de obtener nuevos datos sísmicos, lo que subraya la necesidad de futuras misiones con redes de sismómetros para profundizar en el conocimiento de la estructura interna de Marte y su historia magnética.