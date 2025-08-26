La compañía xAI de Elon Musk demanda a Apple y OpenAI acusándolos de prácticas monopolísticas

Una imagen de archivo donde se aprecia el logo de xAI, que creó el chatbot Grok, de la empresa X AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 25 de agosto, 2025

Mientras la carrera global por el control de la inteligencia artificial sigue su curso, la startup xAI, fundada por Elon Musk, demandó a Apple y OpenAI alegando que ambas empresas cometen prácticas monopolísticas y bloquean de forma abusiva e ilegal a la competencia en el mercado de la IA generativa.

La demanda sostiene que el acuerdo entre Apple y OpenAI convierte al popular ChatGPT en el único chatbot con acceso privilegiado a “miles de millones de solicitudes de usuarios” que se generan desde cientos de millones de iPhones. Según xAI, este flujo masivo de información le otorga a OpenAI una ventaja absolutamente imposible de replicar entre los competidores.

Asimismo, la empresa de Musk acusa directamente a Apple de relegar en su App Store a aplicaciones rivales, entre ellas Grok, el chatbot de la plataforma 'X' desarrollado por xAI.

“En un intento desesperado por proteger su monopolio en los teléfonos inteligentes, Apple se ha aliado con la compañía que más se beneficia de frenar la competencia y la innovación en la IA: OpenAI, un monopolista en el mercado de los chatbots de IA generativa”, se lee en la demanda.

De acuerdo con el Wall Street Journal, el enfoque que plantea xAI en su querella se inspira en el reciente caso antimonopolio contra Google, en el que un juez federal concluyó que la compañía monopolizó el mercado de búsqueda al garantizar su distribución en iPhones. De hecho, según la empresa de Musk, Apple estaría aplicando la misma lógica en favor de OpenAI, que controla uno de los mercados más voraces de la actualidad.

No obstante, un portavoz de OpenAI rechazó las acusaciones y afirmó que Musk estaba intentando amedrentar a las empresas: “Esta última presentación es coherente con el patrón continuo de acoso del Sr. Musk”.

Por su parte, Apple no respondió de inmediato a la denuncia, aunque en el pasado, ante acusaciones similares, aseguró que su tienda de aplicaciones es imparcial y que sus alianzas buscan asegurar “los mejores productos para los usuarios”.