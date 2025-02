Cómo proteger tus datos personales al usar redes sociales

Publicado por Virginia Martínez Verificado por 3 de febrero, 2025

Usar las redes sociales conecta a millones de personas a nivel mundial con amigos, familiares, puede ser una fuente de ingresos, distracción, pero también un espacio en el que cualquiera puede ser víctima de robo de datos, e incluso, caer de la forma más inocente, en fraudes. Si quiere evitar este tipo de situaciones, le compartimos algunos tips para mantenerse a salvo, según la red social que use:

Controle la privacidad:

En Facebook, existen simples opciones con las que podrá decidir quién puede ver lo que publica, hasta su fecha de nacimiento, algo que le recomendamos ocultar de su información personal. Con estos pasos logrará tener mayor privacidad en esta red:

Ingrese en la configuración de su perfil de Facebook y luego a la sección de “Privacidad”. Allí podrá modificar quién puede ver las publicaciones, ocultar la lista de amigos, e incluso quienes pueden ver lo que compartes.

Aplicaciones y sitios web: muchas veces le otorgamos permisos a aplicaciones o sitios web, sin ver las consecuencias. Sin embargo, una vez hecho, no todo está perdido, aunque pudo estar en riesgo su información, tiene dos opciones: modificar los que ya otorgados o eliminar las conexiones existentes de todas las apps que considere que puedan vulnerar su información.

Que no le roben tu cuenta:



Instagram se convirtió en una de las redes favoritas para muchos, y eso la ha convertido en una de las más atacadas por quienes buscan estafar a los usuarios. Si quiere evitar este tipo de situaciones o ya ha pasado por algún hackeo, le dejamos algunos tips para que no pase nuevamente por situaciones como estas:

Autenticación en dos pasos: en la configuración de su cuenta e ingresando a “Seguridad”, podrá activarla. Esto le brindará una mayor protección, debido a que para ingresar a su cuenta, deberá colocar un código de seguridad que será enviado a su teléfono móvil.

No se conecte a redes de Wi-FI libres o públicas: este tipo de redes son muy vulnerables, pero si en algún momento no le queda de otra, recuerde que usar un VPN, este cifrará su conexión.

Cero contraseñas fáciles: si quiere una contraseña fuerte, y que le cueste más al que intente robarle cualquier cuenta de redes sociales, use combinaciones que incluyan letras en mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales. No use la misma contraseña para todo y también cámbiela cada tanto tiempo.

Empleos, enamorados y premios: si suele recibir mensajes por privado sobre propuestas de empleo, descubre que un supuesto Brad Pitt o Angelina Jolie está interesado amorosamente en usted, que es el único heredero de un familiar que no conoce, o que ganó un premio de un concurso en el que no participó, no responda y reporte la cuenta. Son trucos muy viejos de los ciberdelincuentes para robar o estafar a los usuarios.

Proteja su cuenta de Twitter



Si no quiere ser víctima del phishing en Twitter, una forma en la que los ciberdelincuentes intenta robar la información o dinero de millones de usuarios cada año, siga estas recomendaciones:

No ingrese a enlaces sospechosos: si algún usuario conocido o desconocido le pide ingresar a algún enlace, no lo abra si antes verificar si es auténtico. Algunos ciberdelincuentes suplantan la identidad de bancos, famosos o disfrazan el mensaje con alguna amenaza de multa o premios, para que usted ingrese.

Ignore solicitudes de extraños: los ciberdelincuentes suelen crear cuentas de marcas, tiendas o hasta nuevos perfiles con fotos robadas de otros usuarios para estafar al primero que se encuentre. No agregue a quien no conozca y revise su lista de amigos en la red.

Mejore la seguridad de la cuenta: en “Configuración y privacidad” de tu cuenta de Twitter, podrás activar las notificaciones en caso de que alguien inicie sesión desde un dispositivo que no uses.

Su información es oro

Cuide lo que escriba y también la información que pueda suministrarle a otro de forma indirecta. Si suele subir muchas fotografías a alguna red social o escribir todo lo que hace, le damos algunas recomendaciones:

Privacidad: todas estas redes sociales tienen mecanismos de seguridad para que no cualquiera pueda ver lo que escriba o publique. Mantenga sus perfiles en modo “privado”.

Recuerde que todo lo que usted escriba puede ser usado en su contra, incluso alguna información clave puede servirle a algún ciberdelincuente para vulnerar sus redes sociales.

No comparta fotografías en las que muestre: números de tarjetas bancarias, documentos personales, la matrícula de su vehículo o la dirección de su casa.

No suba fotos de forma inmediata del lugar en el que esté. Hágalo una vez se haya retirado de allí, o días después.

Dispositivos actualizados



La seguridad en las redes sociales no solo trata de sus configuraciones. Es fundamental actualizar el dispositivo móvil o tablet a la última versión, muchas veces incluyen mejoras en los parches de seguridad o resuelve alguna vulnerabilidad.

Esperamos que con estas simples recomendaciones de seguridad, pueda minimizar los riesgos de ser víctimas de ciberdelincuentes y mantener desde su información personal, hasta la de tus familiares e incluso su dinero a salvo.