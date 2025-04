Alianza Lima resplandece con Guerrero y Barcos en la fase de grupos de la Copa Libertadores

El tiempo no pasa para Paolo Guerrero y Hernán Barcos. Con 41 años cada uno, los veteranos delanteros guiaron este martes a Alianza Lima en una victoria 3-2 sobre Talleres de Córdoba, por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2025.

Mientras en Lima brillaban los años, en Quito se apagaban las luces: Liga y Flamengo, dos excampeones del torneo, sellaron un deslucido empate sin goles en el Grupo C.

La brillantez del "Depredador" Guerrero y del "Pirata" Barcos fue clave en Lima, demostrando que la edad no es un obstáculo para el gol.

Guerrero adelantó a Alianza Lima a los 11 minutos y amplió la ventaja a los 57, ambos goles casi idénticos, luchando la pelota en el área grande para luego anotar con la marca encima.

Sin embargo, Talleres de Córdoba no se rindió. Federico Girotti, con un penal a los 64 y otro gol a los 69, dejó todo igualado.

Pero en el minuto 90+5, cuando parecía que el empate era inevitable, Hernán Barcos apareció en el área grande para marcar el tanto de la victoria y dar un triunfo épico a los peruanos.

El miércoles, en Asunción, se completará la tercera fecha del Grupo D, cuando Libertad de Paraguay exponga su liderato ante el Sao Paulo.

En contraste, Liga de Quito y Flamengo parecieron ponerse de acuerdo para firmar un empate 0-0 en un partido que dejó mucho que desear.

La falta de intensidad y las casi nulas situaciones de gol en ambos arcos generaron bostezos en la tribuna, dejando una sensación de indiferencia en un choque entre dos excampeones de la Libertadores.

La tercera fecha del Grupo C, que podría ver un nuevo líder el jueves, se cerrará en Santiago del Estero, cuando el argentino Central Córdoba reciba la visita del Deportivo Táchira, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos en la Copa.

En Valencia, por el Grupo A, el venezolano Carabobo y la Universidad de Chile empataron 1-1 en la tercera fecha, que se cerrará el miércoles en La Plata, cuando Estudiantes, tetracampeón del torneo, se enfrente al Botafogo, el actual monarca de la Libertadores.

Edson Tortolero, de penal a los 22 minutos, adelantó al subcampeón venezolano, mientras que Charles Aránguiz, otro veterano de 36 años que brilla en la Libertadores, igualó para la U.

Con este empate, el club chileno continuará como líder del grupo, independientemente del resultado del miércoles en Argentina.

Racing Club, campeón vigente de la Sudamericana y la Recopa, se llevó un empate 1-1 ante Colo Colo en Santiago, en un estadio Monumental sin público por una sanción de la Conmebol.

El punto le permite a la Academia colocarse provisionalmente en lo más alto del Grupo E, a la espera del duelo entre Atlético Bucaramanga y Fortaleza que cerrará la tercera fecha el miércoles en Colombia.

El Cacique abrió la cuenta gracias a un bombazo del delantero Lucas Cepeda desde fuera del área en el minuto 9.

El chileno dedicó el tanto a los dos jóvenes adolescentes fallecidos el 10 de abril durante los disturbios, en los que un centenar de personas intentó ingresar por la fuerza antes del partido contra el brasileño Fortaleza.

Racing, en un partido con más lucha que juego, encontró el empate a cuatro minutos del tiempo reglamentario, gracias a un tanto de Martín Barrios.

En Porto Alegre, por el Grupo F, Internacional y Nacional de Uruguay protagonizaron un vibrante empate 3-3.

Alan Patrick, de penal (45+1), Bernabéi (67) y Fernando (73) anotaron para el Colorado gaúcho, que reaccionó a tiempo para evitar la derrota.

El Bolso, sin embargo, dejó escapar una increíble ventaja de 3-0 construida con goles de Julián Millán (6), Luciano Boggio (10) y Sebastián Coates (43), en un partido marcado por su dramatismo.

La tercera fecha de esta llave se cerrará el jueves en Salvador, cuando el Bahía de Brasil reciba la visita del colombiano Atlético Nacional.

Tabla de Resultados

- Grupo A



Martes, en Valencia: Carabobo (VEN) - Universidad de Chile (CHI) 1-1



Miércoles, en La Plata: Estudiantes de La Plata (ARG) - Botafogo (BRA)





Clasificación:



- Pts J G E P GF GC



1. Universidad de Chile (CHI) 7 3 2 1 0 4 2



2. Estudiantes de La Plata (ARG) 3 2 1 0 1 3 2



3. Botafogo (BRA) 3 2 1 0 1 2 1



4. Carabobo (VEN) 1 3 0 1 2 1 5





- Grupo B



Martes, en Guayaquil: Barcelona (ECU) - Universitario (PER) 0-1



Miércoles, en Quito: Independiente del Valle (ECU) - River Plate (ARG)





Clasificación:



- Pts J G E P GF GC



1. River Plate (ARG) 4 2 1 1 0 1 0



. Barcelona (ECU) 4 3 1 1 1 1 1



3. Independiente del Valle (ECU) 3 2 1 0 1 1 1



4. Universitario (PER) 3 3 1 0 2 1 2





- Grupo C



Martes, en Quito: Liga de Quito (ECU) - Flamengo (BRA) 0-0



Jueves, en Santiago del Estero: Central Córdoba (ARG) - Deportivo Táchira (VEN)





Clasificación:



- Pts J G E P GF GC



1. Liga de Quito (ECU) 5 3 1 2 0 2 0



2. Central Córdoba (ARG) 4 2 1 1 0 2 1



3. Flamengo (BRA) 4 3 1 1 1 2 2



4. Deportivo Táchira (VEN) 0 2 0 0 2 0 3





- Grupo D



Martes, en Lima: Alianza Lima (PER) - Talleres (ARG) 3-2



Miércoles, en Asunción: Libertad (PAR) - Sao Paulo (BRA)





Clasificación:



- Pts J G E P GF GC



1. Libertad (PAR) 6 2 2 0 0 3 0



2. Sao Paulo (BRA) 4 2 1 1 0 3 2



3. Alianza Lima (PER) 4 3 1 1 1 5 5



4. Talleres (ARG) 0 3 0 0 3 2 6





- Grupo E



Martes, en Santiago: Colo Colo (CHI) - Racing Club (ARG) 1-1



Miércoles, en Bucaramanga: Atlético Bucaramanga (COL) - Fortaleza (BRA)





Clasificación:



- Pts J G E P GF GC



1. Racing Club (ARG) 4 3 1 1 1 5 3



2. Atlético Bucaramanga (COL) 4 2 1 1 0 5 4



3. Colo Colo (CHI) (*) 2 2 0 2 0 4 4



4. Fortaleza (BRA) (*) 0 1 0 0 1 0 3





(*) El partido entre Colo Colo y Fortaleza, disputado el 10 de abril en Santiago, fue suspendido a los 72 minutos tras la invasión del campo por parte de hinchas. La Conmebol decidió cancelarlo posteriormente al considerar que no había garantías de seguridad para su reanudación inmediata.





- Grupo F



Martes, en Porto Alegre: Internacional (BRA) - Nacional (URU) 3-3



Jueves, en Bahía: Bahía (BRA) - Atlético Nacional (COL)





Clasificación:



- Pts J G E P GF GC



1. Internacional (BRA) 5 3 1 2 0 7 4



2. Bahía (BRA) 4 2 1 1 0 2 1



3. Atlético Nacional (COL) 3 2 1 0 1 3 3



4. Nacional (URU) 1 2 0 1 2 4 7





- Grupo G



Jueves, en La Paz: Bolívar (BOL) - Palmeiras (BRA)



Jueves, en Asunción: Cerro Porteño (PAR) - Sporting Cristal (PER)





Clasificación:



- Pts J G E P GF GC



1. Palmeiras (BRA) 6 2 2 0 0 4 2



2. Bolívar (BOL) 3 2 1 0 1 5 4



3. Cerro Porteño (PAR) 3 2 1 0 1 4 3



4. Sporting Cristal (PER) 0 2 0 0 2 2 6





- Grupo H



Miércoles, en Cochabamba: San Antonio (BOL) - Vélez Sarsfield (ARG)



Miércoles, en Asunción: Olimpia (PAR) - Peñarol (URU)





Clasificación:



- Pts J G E P GF GC



1. Vélez Sarsfield (ARG) 6 2 2 0 0 6 1



2. Peñarol (URU) 3 2 1 0 1 3 2



3. San Antonio (BOL) 3 2 1 0 1 3 4



4. Olimpia (PAR) 0 2 0 0 2 2 7