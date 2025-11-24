Messi desmonta al Cincinnati y lleva a Miami hasta la final de conferencia

Leo Messi, durante un partido de la MLS con el Inter Miami AFP / Archivo

Publicado por Víctor Mendoza 23 de noviembre, 2025

(AFP) El Inter Miami goleó este domingo 4-0 al FC Cincinnati y avanzó por primera vez a la final de la Conferencia Este de la liga norteamericana (MLS) gracias a la magia de Lionel Messi, que firmó un gol y un triplete de asistencias.

El crack argentino, de 38 años, abrió el marcador de cabeza tras un centro de su joven compatriota Mateo Silvetti en el minuto 19 en el TLQ Stadium de Cincinnati (Ohio).

En el 57 cambiaron los roles y Messi brindó el pase del segundo tanto a Silvetti, el habilidoso punta de 19 años al que Javier Mascherano mantuvo en la titularidad en detrimento del uruguayo Luis Suárez.

Otro atacante argentino, Tadeo Allende, sentenció la clasificación de Miami con dos fulminantes contragolpes, en el 62 y 74, tras otras dos asistencias de lujo de Messi.

El Inter se colocó a dos pasos de su ansiado primer título de liga a lomos de la genialidad inagotable del 'Diez', que acumula seis goles y seis asistencias en los cuatro partidos de playoffs.

"¡¡¡VAMOSSSS!!! Gran partido de todo el equipo contra un rival que siempre nos había costado muchísimo. Un pasito más", celebró Messi en sus redes sociales.

La próxima semana, Miami jugará la final de conferencia contra el ganador del choque entre el Philadelphia Union y el New York City, que se disputaba también este domingo.

En el Oeste, el Vancouver Whitecaps que lidera el alemán Thomas Müller espera rival del duelo del lunes entre el San Diego FC del mexicano Hirving "Chucky" Lozano y el Minnesota United.

Mascherano sienta a Suárez

Tras una semana de incertidumbre sobre la alineación, Mascherano se decantó por alinear en ataque al prometedor Silvetti, que ya conectó a la perfección con Messi en la goleada 4-0 en el desempate de la primera ronda ante Nashville.

Luis Suárez, socio histórico del 'Diez', cumplió ese día una sanción por golpear a un jugador del Nashville en el partido anterior.

El célebre ariete uruguayo, de 38 años, se vio así relegado inusualmente al banco, desde donde alentó y dio instrucciones a sus compañeros hasta su ingreso en el césped en el minuto 76.

"Sacar a un jugador que ha hecho 600 goles en su carrera nunca es fácil (...) Pero es admirable como él tomó la decisión ", dijo Mascherano sobre su excompañero en el Barcelona.

"Lo hablamos en la semana, lo entendió, ayudó a sus compañeros, entrenó de la mejor manera y estuvo siempre detrás", lo alabó el timonel argentino.

El triunfo permitió que el Pistolero, cuya continuidad está en entredicho por su declinante rendimiento, como Sergio Busquets y Jordi Alba, que sí han confirmado su retiro tras este torneo, aplazaran sus despedidas del fútbol como mínimo un partido más.

Primera final del Este

Cincinnati, segundo del Este en la fase regular, empatado a puntos con Miami, confiaba en el apoyo de sus 26.000 aficionados para alcanzar también su primera final de conferencia.

La ofensiva liderada por el brasileño Evander, finalista al premio MVP de la temporada al igual que Messi, desestabilizó con su velocidad en los primeros compases del juego, pero sin poner en aprietos al arquero Rocco Ríos Novo.

El primer golpe de Miami fue producto de un robo de balón de Jordi Alba en campo contrario.

El lateral habilitó a Messi, que hasta entonces había pasado inadvertido. El capitán abrió la pelota a la banda izquierda para Silvetti, que se la devolvió con un milimétrico centro que el Diez cabeceó picado a la red.

Aunque Miami retrasó las líneas, Cincinnati siguió encontrando grietas y el venezolano Ender Echenique dejó escapar una ocasión inmejorable con un disparo demasiado cruzado.

Tras el descanso, los locales asumieron más riesgos en la retaguardia y Messi se los hizo pagar generando los otros tres goles.

En el primero recibió la pelota en el balcón del área y abrió a la izquierda para la llegada de Silvetti, que engatilló un espectacular disparo al palo contrario.

Las otras asistencias de Messi fueron dos deliciosos pases entre líneas desde su propio campo para que Allende definiera solo ante el arquero.

Con esta demostración de fuerza, el Inter se instaló en su primera final del Este desde su ingreso en la MLS en 2020 y reforzó su candidatura al título en la final del 6 de diciembre.