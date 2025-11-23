Harden bate el récord de anotación de los Clippers con 55 puntos

Publicado por Víctor Mendoza 23 de noviembre, 2025

Los Angeles Clippers frenaron el sábado su crisis con un triunfo 131-116 ante los Charlotte Hornets con una exhibición mayúscula de James Harden, que superó el récord anotador de esta franquicia con 55 puntos.

Estas son las principales escenas de una jornada de siete partidos en la NBA:

En el turno matinal en Charlotte, James Harden firmó una actuación sin precedentes para un jugador de los Clippers con 55 puntos, en una serie de 17-26 en tiros de campo, y 10 triples, su mayor marca personal.

El anterior récord anotador de la franquicia eran los 52 puntos que alcanzaron Bob McAdoo, en dos ocasiones cuando la franquicia estaba en Búfalo (1974 y 1976), y Charles Smith (1990).

Harden, máximo anotador de tres temporadas de la NBA, posee también el récord de los Houston Rockets con 61 puntos, su techo personal.

La Barba igualó además la mayor anotación de esta campaña, empatado con los 55 puntos que lograron el canadiense Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) en octubre y el serbio Nikola Jokic (Nuggets) este mes.

A los 36 años, Harden sigue siendo una de las mayores fuerzas ofensivas de toda la liga, ahora enfocado en mantener a flote a unos Clippers en plena trayectoria descendente.

Los Clippers, uno de los equipos que más se reforzaron para esta temporada, arrastraban hasta este sábado una racha de nueve derrotas en los últimos 10 partidos que los llevó a caer de las plazas de repechaje a playoffs.

Kawhi Leonard, la otra figura del plantel, estuvo ausente en ese periodo por diversos problemas de pie y tobillo pero podría estar de vuelta para el juego del domingo ante los Cleveland Cavaliers, según adelantó ESPN.

Este sábado, Harden se hizo con el control absoluto del partido en Charlotte desde el principio y llegó al descanso con 35 puntos en su cuenta.

El californiano, undécimo máximo anotador de la historia, suma 25 partidos con al menos 50 puntos, igualando a Kobe Bryant, pero aún detrás de Michael Jordan (31) y Wilt Chamberlain (118).

Pistons, intratables

Los Detroit Pistons alargaron su racha de victorias seguidas a 12, la mayor del equipo desde 2004, al batir a domicilio a los Milwaukee Bucks por 129-116.

El base Cade Cunningham fue de nuevo el líder de Detroit con 29 puntos, 10 asistencias y 8 rebotes, ante unos Bucks que no levantan cabeza desde la lesión en la ingle de Giannis Antetokounmpo.

Los Pistons reforzaron su liderato del Este con un registro de 14-2, mientras que los Bucks bajaron a 8-9 con su cuarta derrota seguida.