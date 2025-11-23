Voz media US Voz.us
Lanús campeón de la Copa Sudamericana al vencer 5-4 por penales al Atlético Mineiro

El portero Nahuel Losada fue la figura al atajar tres disparos desde los doce pasos, incluido uno del ídolo albinegro Hulk.

Los jugadores de Lanús celebran tras ganar la tanda de penaltis de la final de la Copa SudamericanaAFP

(AFP) Lanús de Argentina se consagró este sábado como campeón de la Copa Sudamericana 2025 al vencer 5-4 en definición por penales al brasileño Atlético Mineiro en la final disputada en Asunción.

En la tercera vez que pelea por la corona de esta competición, el Granate de la provincia de Buenos Aires forzó la definición desde el punto penal tras un partido poco destacado en el estadio Defensores del Chaco que finalizó 0-0 tras 120 minutos.

El portero Nahuel Losada fue la figura al atajar tres disparos desde los doce pasos, incluido uno del ídolo albinegro Hulk.

Ahora Lanús tiene en sus vitrinas dos copas de la Sudamericana sumando la de 2013, algo que solo han logrado otros cinco equipos, entre ellos grandes de la región como Boca Juniors e Independiente de Avellaneda.

Palmarés de la Copa Sudamericana

Año                                Campeón                                      Subcampeón

2002              San Lorenzo (Argentina)            Atlético Nacional (Colombia)

2003                          Cienciano (Perú)                    River Plate (Argentina)

2004                    Boca Juniors (Argentina)                Bolívar (Bolivia)

2005                    Boca Juniors (Argentina)                Pumas (México)

2006                           Pachuca (México)                         Colo Colo (Chile)

2007                            Arsenal (Argentina)                   América (México)

2008                          Internacional (Brasil)                Estudiantes (Argentina)

2009                       Liga de Quito (Ecuador)                Fluminense (Brasil)

2010                      Independiente (Argentina)              Goiás (Brasil)

2011                         Universidad de Chile (Chile)       Liga de Quito (Ecuador)

2012                                 Sao Paulo (Brasil)                              Tigre (Argentina)

2013                                 Lanús (Argentina)                          Ponte Preta (Brasil)

2014                             River Plate (Argentina)              Atlético Nacional (Colombia)

2015                               Santa Fe (Colombia)                           Huracán (Argentina)

2016                               Chapecoense (Brasil)                 Atlético Nacional (Colombia)

2017                        Independiente (Argentina)                     Flamengo (Brasil)

2018                       Athletico Paranaense (Brasil)                Junior (Colombia)

2019                       Independiente del Valle (Ecuador)          Colón (Argentina)

2020                        Defensa y Justicia (Argentina)                 Lanús (Argentina)

2021                         Athletico Paranaense (Brasil)            Red Bull Bragantino (Brasil)

2022                    Independiente del Valle (Ecuador)              Sao Paulo (Brasil)

2023                               Liga de Quito (Ecuador)                         Fortaleza (Brasil)

2024                               Racing Club (Argentina)                         Cruzeiro (Brasil)

2025                                     Lanús (Argentina)                        Atlético Mineiro (Brasil)


Equipos más ganadores (todos con dos títulos):

Lanús (2013, 2025), Liga de Quito (2009, 2023), Boca Juniors (2004, 2005), Independiente (2010, 2017), Athletico Paranaense (2018, 2021), Independiente del Valle (2019, 2022).

