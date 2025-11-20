Mundial 2026: así queda configurado el repechaje

El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino AFP .

Publicado por Alejandro Baños 20 de noviembre, 2025

A falta de pocos meses para el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 -que se celebrará, entre junio y julio, en Estados Unidos, México y Canadá-, solo faltan seis nombres para completar la lista de 48 combinados nacionales que disputarán el máximo torneo del planeta fútbol.

De ese grupo de combinados nacionales que todavía aspiran a estar presentes en la Copa Mundial de la FIFA 2026 pero que todavía no han logrado su boleto, cuatro serán representantes de la UEFA (Europa), mientras que las otras dos plazas las ocuparán dos combinados nacionales miembros del resto de las confederaciones.

Una vez ha finalizado la fase de clasificatorias, un total de 22 combinados nacionales tendrán que jugar el repechaje para poder estar en la cita mundialista del año que viene.

Desde el continente europeo, Italia, Irlanda del Norte, Bosnia y Herzegovina, Gales, Ucrania, Suecia, Polonia, Albania, Turquía, Rumanía, Eslovaquia, Kosovo, Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda buscan ser uno de los cuatro combinados adscritos a la UEFA que accederán vía repechaje.

Los italianos, con cuatro títulos mundialistas en su palmarés, tendrán que superar, en un primer lugar, a Irlanda del Norte. Si ganan, lucharán frente al ganador del duelo entre Bosnia y Herzegovina y Gales para obtener el boleto para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Por otro lado, las otras dos plazas las ocuparán dos de los siguientes combinados nacionales: Irak (AFC), Jamaica y Surinam (CONCACAF), Bolivia (CONMEBOL), Nueva Caledonia (OFC) y República Democrática del Congo (CAF).

Bolivia tendrá que enfrentarse en una de las semifinales a Surinam. De vencer, se mediría a Irak en la final.