“Cada uno de nosotros tiene algo significativo que ofrecer”: Cristiano Ronaldo agradeció a Trump por su encuentro en la Casa Blanca

Publicado por Luis Francisco Orozco 20 de noviembre, 2025

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo publicó este miércoles un mensaje en sus redes sociales sobre el encuentro que mantuvo con el presidente Donald Trump, luego de asistir a una cena en la Casa Blanca con el mandatario republicano, a la que también asistieron numerosas figuras influyentes no solo del mundo de la política, sino también de la tecnología y los negocios.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, el máximo goleador de la historia del fútbol compartió sus impresiones sobre la reunión que tuvo con Trump, manifestándole tanto a él como a la Primera Dama Melania Trump su agradecimiento. "Gracias, señor Presidente, por su invitación y por la cálida bienvenida que usted y la Primera Dama nos dieron a mí y a mi futura esposa, @georginagio. Cada uno de nosotros tiene algo significativo que ofrecer, y estoy listo para hacer mi parte mientras inspiramos a las nuevas generaciones a construir un futuro definido por el coraje, la responsabilidad y una paz duradera", escribió el futbolista.

En respuesta, la Casa Blanca publicó a través de su cuenta de X un breve video en el que se puede ver tanto a Trump como a Ronaldo caminando juntos y riendo, acompañado del texto “dos GOATS”. Este detalle resulta importante, ya que GOAT es un acrónimo de “Greatest of All Time” (El Más Grande de Todos los Tiempos), representando un término que suele usarse en los círculos deportivos para referirse al mejor jugador de la historia de determinado deporte, siendo en el fútbol algo que genera fuertes divisiones ante la enorme rivalidad entre la estrella portuguesa y el astro argentino Lionel Messi.

Lejos de tratarse de un gesto que pasara desapercibido para Ronaldo, el delantero del Al Nassr compartió el video publicado por la Casa Blanca en su cuenta de Instagram.