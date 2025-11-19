“Gracias por estar aquí, es un honor”: Trump elogia a Cristiano Ronaldo durante su cena en la Casa Blanca

Publicado por Luis Francisco Orozco 18 de noviembre, 2025

El astro del fútbol portugués Cristiano Ronaldo asistió este martes a una cena en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump y varias personalidades del mundo de los negocios y la política, entre las cuales destacan el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, con quien mantuvo una reunión en horas de la tarde. Durante la cena, el mandatario republicano tuvo varias palabras para la superestrella de Portugal, a quien elogió y confesó un interesante detalle sobre su hijo, Barron Trump.

“Sabes, mi hijo es un gran admirador de Cristiano Ronaldo. Tenemos a Ronaldo aquí, creo que mi hijo respeta un poco más a su padre ahora que te he presentado. Gracias por estar aquí, es un honor”, dijo Trump, quien también comentó que recientemente presentó a su hijo a Ronaldo, señalando que el joven quedó sumamente impresionado durante el encuentro al tratarse de su máximo ídolo futbolístico.

Ronaldo ya había elogiado a Trump durante la entrevista con Piers Morgan

Lejos de ser una sorpresa la presencia del astro portugués en la Casa Blanca, lo cierto es que Ronaldo comentó durante una reciente entrevista con el periodista británico Piers Morgan que se encontraba interesado en tener una reunión con Trump, al considerarlo la persona más poderosa del mundo. El delantero, quien es el máximo goleador en la historia del fútbol con más de 950 goles, le explicó a Morgan que esperaba verse pronto con el mandatario republicano para hablar personalmente sobre sus esfuerzos por alcanzar la paz en varias regiones en conflicto.

“Si el mundo está en paz, ese es nuestro objetivo. Él es una de las personas que puede cambiar o ayudar a cambiar el mundo. Y ese es mi principal objetivo: reunirme con Trump y hablar sobre la paz mundial. Si puedes lograrlo, él es alguien con quien realmente me gustaría sentarme”, comentó la estrella de 40 años, quien añadió que admira el liderazgo de Trump y su determinación para “hacer que las cosas sucedan”.

Asimismo, Ronaldo le dijo a Morgan: “Aquí, en Estados Unidos… donde sea que ocurra, me gustaría reunirme con él. Sé que ha estado en Arabia Saudita. Espero poder sentarme con él algún día porque es una de esas personas que realmente me gustan. Creo que puede hacer que las cosas sucedan, y respeto a personas así”.

Durante la cena, Ronaldo estuvo entre varios invitados de renombre, entre los cuales se encontraban el dueño de X Elon Musk, el fundador de Amazon Jeff Bezos, el presidente de la FIFA Gianni Infantino, el director ejecutivo de Paramount Global David Ellison, el director ejecutivo de Chevron Mike Wirth y altos directivos de Ford y Chevrolet.