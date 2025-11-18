Sixers derrotan a los Clippers en el regreso de Paul George a la NBA

Publicado por Williams Perdomo 18 de noviembre, 2025

La NBA recuperó a una de sus principales figuras este lunes con el regreso del alero Paul George, quien reapareció en la victoria 110-108 de los Philadelphia 76ers sobre los Los Ángeles Clippers en el Xfinity Mobile Arena (Filadelfia).

A continuación, las escenas más importantes de la jornada:

Una lesión de rodilla mantuvo a Paul George fuera de las canchas desde marzo. Su proceso de recuperación terminó en esta jornada al ser incluido en la alineación titular del equipo dirigido por Nick Nurse.

George, de 35 años, disputó 21 minutos, en los que sumó 9 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias. El exjugador de los Indiana Pacers cumple actualmente un contrato de cuatro años por 212 millones de dólares.

Los Sixers consolidaron su ventaja en los últimos minutos gracias a un triple de Tyrese Maxey, quien terminó como máximo anotador con 39 puntos.

Aunque Joel Embiid estuvo ausente por cuarto partido consecutivo debido a molestias en la rodilla, la victoria y el regreso de George son señales alentadoras para los Sixers de cara al resto de la temporada.

Antetokounmpo lesionado

Los Cleveland Cavaliers vencieron 118-106 a los Milwaukee Bucks, que apenas contaron con Giannis Antetokounmpo durante 13 minutos.

El astro griego abandonó el partido en el segundo cuarto por molestias musculares.

Antetokounmpo, quien había iniciado la temporada en gran forma, se retiró con 14 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias.

La ausencia del griego permitió que Donovan Mitchell se erigiera como la figura del encuentro, con 37 puntos y 4 triples en 8 intentos. Los Cavaliers sumaron su segunda victoria consecutiva y mejoraron su récord a 12-2, ocupando el segundo lugar del Este.

Heat cobra revancha y derrota a los Knicks

El Miami Heat se impuso 115-113 a los New York Knicks en el Kaseya Center, vengando la derrota sufrida el pasado viernes.

Norman Powell lideró la ofensiva de Miami con 19 puntos, mientras que el mexicano Jaime Jaquez Jr. continúa consolidándose en la rotación con 13 puntos en 32 minutos.

Aunque el Heat perdió la batalla por los rebotes (60-55) y los puntos en la pintura (64-56), una acción defensiva en los segundos finales aseguró la victoria.

Miami mejora su récord en casa a 6-1 y se ubica en el séptimo lugar del Este. Por los Knicks, el dominicano Karl-Anthony Towns destacó con un doble-doble de 22 puntos y 15 rebotes.

Bulls sorprenden a los Nuggets de Jokic

Los Chicago Bulls rompieron una racha de cinco derrotas consecutivas para imponerse 130-127 sobre los Denver Nuggets en el Ball Arena (Denver).

El armador Josh Giddey se consolidó como el hombre clave para Chicago con un doble-doble de 21 puntos y 14 rebotes.