Los afligidos Cowboys recuerdan a Kneeland y derrotan a los Raiders

Publicado por Virginia Martínez 18 de noviembre, 2025

Un emocionado Dak Prescott lanzó cuatro touchdowns para que los afligidos Dallas Cowboys se anotaran el lunes una victoria por 33-16 sobre los Raiders de Las Vegas en el primer partido de los gigantes de la NFL desde la muerte de su compañero Marshawn Kneeland.

Los Cowboys se sumieron en el luto a principios de este mes después de que Kneeland, de 24 años, fuera encontrado muerto de un aparente suicidio el 6 de noviembre tras una persecución policial.

En un conmovedor regreso a la acción de los Cowboys en el Allegiant Stadium de los Raiders en Las Vegas, ambos equipos recordaron a Kneeland con un momento de silencio antes del saque inicial.

Tanto los jugadores de los Raiders como los de los Cowboys lucieron camisetas en honor a Kneeland durante los calentamientos previos al partido, con las camisetas de los Raiders con el número "988" de una línea de ayuda para la prevención del suicidio.

Prescott, cuyo hermano mayor Jace se quitó la vida a los 31 años en 2020, llevaba una muñequera con las palabras "One Love", una expresión utilizada a menudo por Kneeland.

"No tengo mejor paz que estar en este campo, y sé que es lo mismo para muchos chicos aquí fuera", dijo Prescott a ESPN después.

"Fue una bendición estar aquí afuera, aquí es donde la sanación sucede para mí. Amamos a Marshawn, vamos a seguir iluminándolo y tenemos la bendición de seguir iluminándolo", agregó el quarterback de Dallas.

Prescott supervisó una cómoda victoria de los Cowboys, que sólo habían ganado tres de nueve partidos antes del encuentro del lunes en Las Vegas.

Después de que los Raiders se adelantaron 6-3 gracias a dos goles de campo de Daniel Carlson en el primer cuarto, Prescott y la ofensiva de los Cowboys tomaron el control en el segundo cuarto.

Prescott lanzó pases de touchdown a CeeDee Lamb, Jake Ferguson y George Pickens en rápida sucesión para llevar a los Cowboys a una ventaja de 24-6, con los Raiders sólo capaces de conseguir un nuevo gol de campo de Carlson antes del descanso.

Prescott lideró entonces un ataque de 12 jugadas y 80 yardas en el tercer cuarto, conectando con Ryan Flournoy desde corta distancia para mantener el flujo de puntos y poner el marcador 31-9.

Tre Tucker anotó un touchdown de consolación para Las Vegas antes de que los puntos finales de Dallas vinieran de un safety.

Si bien los Cowboys (4-5-1) tienen una batalla cuesta arriba para forzar su camino a la postemporada - están detrás de los Philadelphia Eagles (8-2) en la NFC Este - Prescott cree que Dallas puede montar un ataque para los playoffs.

"La confianza que tienen estos hombres, la forma en que jugamos esta noche", dijo Prescott. "Nuestra hermandad ha sido puesta a prueba y es hora de que respondamos a ese desafío y honremos a Marshawn con cada snap".