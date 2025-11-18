“Pase FIFA”: Trump anunció que su Administración acelerará la expedición de visas para quienes tengan boletos del Mundial 2026

Publicado por Luis Francisco Orozco 17 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump anunció este lunes que su administración acelerará la expedición de visas para visitantes extranjeros que tengan boletos para los partidos de la próxima Copa del Mundo de fútbol, la cual se celebrará en el año 2026 tanto en los Estados Unidos como en Canadá y México. Durante una reunión en la Oficina Oval con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, Trump determinó que su gobierno establecerá un sistema de programación para las citas de entrevistas de visa que le dará máxima prioridad a los aficionados extranjeros que ya hayan comprado boletos para partidos del evento deportivo, en lo que el mandatario republicano denominó como “Pase FIFA”.

Luego de la reunión, Trump les comentó a los reporteros que las agencias gubernamentales habían trabajado duramente “para garantizar que los aficionados de todo el mundo sean debidamente examinados y puedan venir a los Estados Unidos el próximo verano sin dificultades”. Asimismo, el mandatario republicano afirmó que su gobierno había ya acelerado la emisión de visas para personas de la mayoría de las naciones, reduciendo el tiempo de espera a 60 días o menos. De igual forma, Trump señaló que el Mundial podría generar 30.000 millones de dólares y crear 200.000 empleos.

El presidente de la FIFA también le comentó a la prensa sentirse satisfecho por la decisión tomada tanto por Trump como por su administración, señalando no solamente que ser uno de los anfitriones de la Copa del Mundo generaría numerosos beneficios para la economía estadounidense, sino que también resultaba importante para el país al tratarse del “número uno” a nivel mundial. Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio explicó que el departamento que dirige añadió 400 funcionarios consulares para procesar las visas, duplicando su presencia en ciertos países. “Estados Unidos está ofreciendo citas prioritarias para que los aficionados puedan completar sus entrevistas de visa y demostrar que califican”, dijo Rubio, quien advirtió que el hecho de haber comprado entradas para el Mundial no significaba que la visa para entrar a los Estados Unidos estuviese garantizada.