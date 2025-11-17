Allen lidera a los Bills en la victoria sobre los Bucs, mientras que los Broncos superan por poco a los Chiefs

Publicado por Virginia Martínez 17 de noviembre, 2025

Los seis touchdowns de Josh Allen impulsaron a los Buffalo Bills a una victoria de 44-32 sobre Tampa Bay el domingo, mientras que los Denver Broncos superaron a Kansas City 22-19 para lograr su octavo triunfo consecutivo en la NFL.

El vigente Jugador Más Valioso de la NFL, Allen, lanzó para 317 yardas y tres touchdowns y corrió para tres más para impulsar a los Bills, mientras que Bo Nix de Denver lanzó para 295 yardas y los Broncos igualaron a Nueva Inglaterra con el mejor récord de la liga con 9-2.

Allen completó 19 de 30 pases y corrió seis veces para 40 yardas mientras Buffalo mejoró a 7-3, justo detrás de Nueva Inglaterra en la división AFC Este.

Allen se convirtió en el único jugador en la historia de la NFL en lograr tres touchdowns por tierra y tres por aire en un mismo partido en dos ocasiones. El único otro jugador que lo consiguió una vez fue Otto Graham en 1954.

Allen anotó en una carrera de dos yardas en el primer cuarto y lanzó pases de anotación de 43 yardas a Tyrell Shavers, 52 yardas a Ty Johnson y 25 yardas a James Cook, pero los Buccaneers (6-4) lideraban 32-31 con 13:38 restantes.

Sin desanimarse, Allen condujo a los Bills 81 yardas y tuvo una carrera de touchdown de cinco yardas, luego coronó una marcha de 85 yardas con una carrera de touchdown de nueve yardas con 2:35 restantes.

Wil Lutz, de Denver, pateó su quinto gol de campo, uno de 35 yardas en la última jugada, y los Broncos mejoraron su récord a 6-0 en casa.

Los Chiefs cayeron a 5-5, su peor inicio desde 2015, mientras intentan llegar a su sexto Super Bowl en siete temporadas.

En una Filadelfia fría y ventosa, los Eagles, vigentes campeones de la NFL, superaron a Detroit por 16-9, con Jalen Hurts lanzando para 135 yardas y corriendo para 31 yardas y un touchdown.

En un duelo entre los colíderes de la NFC Oeste, Matthew Stafford lanzó para dos touchdowns y los defensores de Los Angeles Rams interceptaron cuatro pases en una victoria en casa por 21-19 sobre Seattle.

Gana en la última jugada

Carolina (6-5) se acercó a medio juego de Tampa Bay en la NFC Sur con una victoria de 30-27 en tiempo extra en Atlanta.

Bryce Young lanzó para 448 yardas y tres touchdowns, mientras que Ryan Fitzgerald pateó el gol de campo ganador de 28 yardas en la última jugada.

Carlos Santos pateó un gol de campo de 48 yardas cuando expiró el tiempo para darle a Chicago una victoria de 19-17 en Minnesota.

Pittsburgh consiguió un touchdown de regreso de intercepción de 73 yardas de Kyle Dugger y un touchdown de recuperación de balón suelto de 34 yardas de James Pierre en una victoria aplastante de 34-12 sobre Cincinnati, que jugaba de visitante.

Sin embargo, los Steelers perdieron a su mariscal de campo de 41 años, Aaron Rodgers, por una lesión en la muñeca izquierda en el segundo cuarto.

El safety de Pittsburgh, Jalen Ramsey, fue expulsado por darle un puñetazo al receptor de Cincinnati, Ja'Marr Chase, después de que un video pareciera mostrar a Chase escupiendo a Ramsey.

Jordan Love lanzó para 174 yardas y dos touchdowns, incluido el touchdown ganador del partido en un pase de touchdown de 17 yardas a Christian Watson, en la victoria de Green Bay por 27-20 sobre los New York Giants.

Trevor Lawrence lanzó para un touchdown y corrió para otro en la victoria aplastante de Jacksonville por 35-6 sobre Los Angeles Chargers en casa.

Brock Purdy lanzó para tres touchdowns y Christian McCaffrey corrió para dos más en la victoria de San Francisco por 41-22 en Arizona.

El gol de campo de 35 yardas de Matthew Wright en la última jugada le dio a Houston un triunfo de 16-13 en Tennessee.