Hospitalizan en condición crítica al jugador de los Jets de Nueva York, Kris Boyd, tras un tiroteo en Manhattan

Publicado por Luis Francisco Orozco 16 de noviembre, 2025

El esquinero de los Jets de Nueva York, Kris Boyd, se encuentra hospitalizado y en condición crítica luego de un tiroteo ocurrido la madrugada de este domingo en la Gran Manzana. Según el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), varios de sus agentes fueron enviados al restaurante Sei Less en Manhattan tras reportes de un tiroteo, alrededor de las 2 a. m., donde encontraron al deportista de 29 años con una herida de bala en su abdomen.

De acuerdo con lo comunicado por el cuerpo policial, Boyd fue inmediatamente trasladado a un hospital local en condición crítica, con la bala alojada en uno de sus pulmones. Asimismo, el NYPD informó que el jugador de la Liga Nacional de Fútbol de los Estados Unidos (NFL) estaba involucrado en una fuerte pelea cuando ocurrió el tiroteo. La policía también destacó que, hasta los momentos, no se han realizado arrestos relacionados con el incidente.

Los Jets están "al tanto de la situación"

Un video grabado el domingo en horas de la mañana mostraba cinta policial y varios vehículos bloqueando la calle aledaña al restaurante. Para horas de la tarde, la cinta había sido ya retirada y solo un vehículo del NYPD permanecía en la Séptima Avenida con la Calle 38 Oeste. Diferentes testigos que se encontraban en un bar cercano al restaurante le comentaron a varios medios de comunicación que escucharon un disparo alrededor de las 2 a. m., hora en la que, según las autoridades, habría ocurrido el tiroteo en el que fue gravemente herido el jugador de fútbol americano.

A pesar de que cuentas y periodistas asociados a los Jets ya se han expresado sobre lo ocurrido con Boyd, lo cierto es que la cuenta oficial de X del equipo no ha manifestado ningún comunicado aún. Sin embargo, un portavoz de los Jets le comentó al medio NBC que la franquicia se encontraba “al tanto de la situación” en la que se encontraba su jugador, añadiendo que no harían “más comentarios por el momento”.