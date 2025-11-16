Makhachev ya sólo tiene como rivales a la historia y... ¿Topuria?

Publicado por Israel Duro 16 de noviembre, 2025

Islam Makhachev completó su reto de convertirse en campeón de dos divisiones de la UFC. El luchador, que dejó vacante el título de peso ligero para optar al cinturón del Welter, se coronó como uno de los más grandes de la historia tras derrotar a Jack Della Maddalena por decisión unánime en el Madison Square Garden de Nueva York.

El daguestaní, que firma un registro de (28-1, 5 KO) no dio oportunidad al australiano (18-3,12 KO) durante los cinco asaltos de la pelea. A final, los tres jueces puntuaron el combate 50-45 a favor de Makhachev.

Con esta victoria, además de convertirse en el undécimo doble monarca de la UFC, Makhachev alcanzó su decimosexto triunfo consecutivo, igualando el récord de Anderson Silva, una marca que está en disposición de superar en su próximo combate.

Por el momento, nadie parece haber encontrado respuesta a la superioridad del daguestaní, y la UFC se frota las manos con un posible encuentro contra otra de sus leyendas, el Matador Ilia Topuria.

Makhachev se suma al reto Trump de la Casa Blanca

Por el momento, Makhachev se ofreció voluntario para participar en el espectáculo anunciado por Donald Trump de un combate memorable de las UFC en la Casa Blanca en 2026: "Donald Trump, vamos, abre la Casa Blanca porque allá voy", declaró el daguestaní, en su entrevista tras el combate junto a Joe Rogan.

"El cinturón pesa mucho, pero me encanta. He trabajado tan duro para este momento... Mi vida ha cambiado. Sin recorte de peso, puedo hacer lo que quiera, por eso he hecho parecer este combate tan fácil. Todos mis oponentes saben lo que hago, y nadie puede pararme (...)