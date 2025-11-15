Publicado por Víctor Mendoza 15 de noviembre, 2025

Primera victoria de los New York Knicks en la fase de grupos de la Copa de la NBA. Los neoyorquinos se impusieron 140-132 a los Miami Heat con una gran actuación del dominicano Karl Anthony-Towns, con 39 puntos y 11 rebotes.

Giannis Antetokounmpo por los Bucks y Stephen Curry por los Warriors protagonizaron las otras grandes victorias de la jornada:

Towns responde en ausencia de Brunson

Karl Anthony-Towns anotó 31 de sus 39 unidades en la primera mitad, liderando a los Knicks en un partido de vital importancia en su lucha por clasificarse para los octavos de final de la Copa de la NBA.

Tras caer en su primer partido ante los Chicago Bulls, el equipo de Mike Brown necesitaba ganar esta noche en el Madison Square Garden de Nueva York para evitar una temprana eliminación, según AFP.

"Fue como un partido glorificado... ambos equipos jugaron de maravilla", dijo Brown.

El base y máximo anotador de los Knicks Jalen Brunson se ausentó del partido por una lesión en el tobillo derecho.

Landry Shamet tuvo la mejor noche de su carrera en la NBA al anotar 36 puntos, incluidos seis triples, en 37 minutos saliendo desde el banquillo.

Por Miami, el mexicano-estadounidense Jaime Jaquez Jr. fue el segundo mejor anotador con 23 unidades, tirando para 45 por ciento de efectividad (9/20).

Antetokounmpo completa 18 asistencias en triunfo de los Bucks

Los Bucks de Milwaukee dieron un paso más hacia la segunda ronda de la Copa de la NBA al imponerse 147-134 sobre los Hornets de Charlotte y mejorar su récord a 2-0 en la cima del Grupo C de la Conferencia Este.

El partido se definió en tiempo extra en el que los Bucks se impusieron por 18-5, mostrando la solidez defensiva del bicampeón de la NBA.

El griego Giannis Antetokounmpo terminó con una línea de 25 puntos, 18 asistencias y siete rebotes, mientras que el escolta Kyle Kuzma jugó su mejor partido con la camiseta de los Bucks con 29 unidades y 10 rebotes.

Milwaukee cerrará su calendario de la fase de grupos con partidos fuera de casa ante Miami Heat y New York Knicks, ambos encuentros ante rivales directos por la clasificación.

Curry iguala un récord de Jordan

Los Golden State Warriors derrotaron a los San Antonio Spurs por 109-108 en un partido dramático con una soberbia actuación del histórico Stephen Curry.

Curry, de 37 años y cuatro veces campeón de la NBA, anotó 49 puntos en 36 minutos, incluidos dos desde la línea de tiros libres para asegurar la victoria en los segundos finales.

"Amo este juego, amo a mis compañeros de equipo. Doy gracias a Dios cada día que tengo estas oportunidades de seguir jugando y disfrutar de este tipo de momentos", dijo Curry a Prime. "Ha sido divertido".

Con los 49 puntos de esta noche, Curry llega a 44 partidos con al menos 40 unidades desde los 30 años, empatando el récord de Michael Jordan.

Para los Spurs, el francés Victor Wembanyama completó un doble-doble de 26 puntos y 12 rebotes. Además, el pívot de 21 años amplió a 97 la racha de partidos consecutivos con al menos un tapón.

Los Warriors igualaron su récord a 1-1 en la clasificación del Grupo C de la Conferencia Oeste.