Eliminatorias al Mundial 2026: Croacia se clasifica, Holanda y Alemania se acercan

Publicado por Víctor Mendoza 14 de noviembre, 2025

(AFP) Croacia se clasificó este viernes para el Mundial de 2026 con una victoria poco convincente por 3-1 ante unas Islas Feroe en plena forma, mientras que Holanda prácticamente reservó también su plaza en la fase final.

Las esperanzas de clasificación de Alemania siguen dependiendo de su último partido del Grupo A, el lunes en casa ante Eslovaquia, a pesar de que un doblete de Nick Woltemade les dio una trabajada victoria por 2-0 en Luxemburgo.

Después de que Geza David Turi adelantara a las Islas Feroe, los goles de Josko Gvardiol, Petar Musa y Nikola Vlasic en Rijeka dieron a Croacia, finalista del Mundial 2018, el billete para la fase final de Canadá, México y Estados Unidos.

La victoria dio a Croacia una ventaja de seis puntos sobre la República Checa en el liderato del Grupo L a falta de un solo partido.

"¡Por Croacia, por la afición!", publicó un exultante Gvardiol en su cuenta X.

Pero fue una noche en la que los modestos metieron miedo a rivales más ilustres, aunque sin lograr asestar un golpe contundente.

Las Islas Feroe, que encadenaban tres victorias consecutivas y aún albergaban débiles esperanzas de clasificación, se atrevieron a adelantarse en el marcador ante un rival al que le bastaba un empate para pasar de ronda.

Turi recibió el balón en el campo croata y avanzó sin ser molestado antes de probar suerte desde fuera del área y beneficiarse de un fuerte desvío para batir a Dominik Livakovic en la portería croata en el minuto 16.

La ventaja sólo duró siete minutos antes de que el defensa del Manchester City Gvardiol empatara tras una indecisión de la defensa de las Islas Feroe.

Con el sempiterno Luka Modric aún manejando los hilos en el centro del campo croata a sus 40 años, en su partido número 193 con la selección, los anfitriones se hicieron poco a poco con el control.

Y a los 12 minutos de la reanudación, Musa disparó al primer palo para calmar los nervios croatas.

Con las esperanzas de las Islas Feroe de convertirse en la nación más pequeña en llegar a un Mundial desvaneciéndose rápidamente, Vlasic clavó aún más el cuchillo a 20 minutos del final con una volea amortiguada para batir al guardameta Mathias Lamhauge, que se había extraviado en tierra de nadie.

Depay mantiene la ventaja holandesa



Memphis Depay marcó su gol número 55 con la selección holandesa, récord de la historia, y puso a Holanda al borde de la clasificación al empatar 1-1 en Polonia.

Jakub Kaminski había dado a Polonia la esperanza de arrebatar a Holanda el primer puesto del Grupo G dos minutos antes del descanso en Varsovia, al aprovechar un pase en profundidad de Robert Lewandowski para batir a Bart Verbruggen en la portería holandesa.

Pero dos minutos después de la reanudación, Depay marcó para mantener la ventaja de tres puntos de Holanda al frente del grupo, y una enorme diferencia de goles de 13 que hace que la clasificación en casa ante Lituania el lunes sea un trámite.

En el Grupo A, la valiente Luxemburgo dio muchos sustos a Alemania en una primera parte sin goles, antes de que el delantero del Newcastle Woltemade marcara un doblete en la segunda parte para mantener a Alemania en cabeza del grupo.

"Sé que no ha sido un partido bonito, pero lo hemos dado todo, hemos presionado mucho y hemos conseguido los tres puntos", declaró Woltemade a la cadena alemana RTL.

A los tetracampeones del mundo les basta con puntuar el lunes en casa ante Eslovaquia para reservar su billete al Mundial.

Su rival más cercano, Eslovaquia, tuvo dos goles anulados por el VAR, pero Tomas Bobcek marcó en el tiempo añadido en Kosice para arrancar una victoria por 1-0 sobre Irlanda del Norte.

Eslovaquia, no obstante, debe ganar el lunes en Alemania para ser primera de grupo y evitar la repesca.

Por otra parte, un gol de Liam Jessop en el minuto 20 amenazó con dar a Gibraltar la primera victoria de su historia (o incluso un empate) en un partido de clasificación para un gran torneo, pero Vasilije Adzic y Nikola Krstovic evitaron que Montenegro sufriera una sorprendente derrota y se impusieron por 2-1 en el Grupo L.