"Todos contra todos": el All-Star Game 2026 enfrentará a EEUU contra el Resto del Mundo

Publicado por Alejandro Baños 12 de noviembre, 2025

La 75ª edición del All-Star Game de la NBA, uno de los eventos más esperados de cada temporada, contará con un nuevo formato. Será un torneo con tres equipos: dos de ellos conformados por jugadores estadounidenses y el otro con estrellas nacidas en el extranjero. Es decir, podría definirse como un enfrentamiento entre EEUU y el Resto del Mundo.

A través de un comunicado, la NBA confirmó una noticia que ya adelantó el comisionado de la liga, Adam Silver, a principios de junio. Cada representante convocará a ocho jugadores.

"El All-Star Game de la NBA de 2026 contará con una nueva competición entre Estados Unidos y el resto del mundo.", informó la NBA, añadiendo que, con este nuevo formato, se disputarán "cuatro partidos de 12 minutos" en un torneo de "todos contra todos".

Además, la mejor liga de baloncesto del planeta señaló que el plantel compuesto por jugadores extranjeros se denominará "Equipo Mundial".