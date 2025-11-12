"Todos contra todos": el All-Star Game 2026 enfrentará a EEUU contra el Resto del Mundo
La NBA modifica el formato de uno de los eventos más esperados de la temporada: tres equipos -en vez de dos- disputarán un torneo de cuatro partidos.
La 75ª edición del All-Star Game de la NBA, uno de los eventos más esperados de cada temporada, contará con un nuevo formato. Será un torneo con tres equipos: dos de ellos conformados por jugadores estadounidenses y el otro con estrellas nacidas en el extranjero. Es decir, podría definirse como un enfrentamiento entre EEUU y el Resto del Mundo.
A través de un comunicado, la NBA confirmó una noticia que ya adelantó el comisionado de la liga, Adam Silver, a principios de junio. Cada representante convocará a ocho jugadores.
"El All-Star Game de la NBA de 2026 contará con una nueva competición entre Estados Unidos y el resto del mundo.", informó la NBA, añadiendo que, con este nuevo formato, se disputarán "cuatro partidos de 12 minutos" en un torneo de "todos contra todos".
Además, la mejor liga de baloncesto del planeta señaló que el plantel compuesto por jugadores extranjeros se denominará "Equipo Mundial".
Así será el All-Star Game 2026
"Como en ediciones anteriores, se seleccionarán 24 All-Stars de la NBA (12 de cada conferencia) de la siguiente manera: los cinco jugadores que serán titulares de cada conferencia serán seleccionados por los aficionados (50 % de los votos), los jugadores actuales de la NBA (25 %) y un panel de medios de comunicación (25 %), y los siete jugadores que serán reservas de cada conferencia serán seleccionados por los entrenadores principales de la NBA. Este año, los All-Stars serán seleccionados sin tener en cuenta su posición. El proceso para asignar a los jugadores a los dos equipos estadounidenses se determinará en una fecha posterior. Si la votación para el All-Star de la NBA no da como resultado la selección de 16 jugadores estadounidenses y ocho jugadores internacionales (que pueden incluir a jugadores estadounidenses vinculados a otros países si es necesario), el comisionado de la NBA, Adam Silver, seleccionará a otros All-Stars para que se unan a cualquiera de los dos grupos y se alcance ese mínimo. En ese caso, al menos un equipo tendría más de ocho jugadores", detalló la NBA.
Los tres equipos se enfrentarán entre ellos, dando un total de tres partidos. Los dos con mejor récord pasarán a una final, donde lucharán por el campeonato. En caso de que cada uno de los equipos logre una victoria y una derrota, el desempate lo marcará la diferencia de puntos anotados y recibidos.