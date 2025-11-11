NFL: los Giants despiden a Brian Daboll tras una racha negativa de resultados

Publicado por Alejandro Baños 11 de noviembre, 2025

Los New York Giants (NFL) despidieron a su director técnico, Brian Daboll, después de lograr únicamente dos triunfos en sus primeros diez juegos de la temporada. La franquicia es, hasta la fecha, la peor de la National Football Conference (NFC) -junto con los New Orleans Saints- en cuanto a resultados.

A través de un comunicado, los Giants oficializaron el cese de Daboll, que será reemplazado, de manera interina, por Mike Kafka, coordinador ofensivo de la franquicia.

"Esta mañana hemos hablado sobre la dirección de nuestra franquicia en el campo y hemos decidido que, en este momento, lo mejor para nosotros es hacer un cambio en el puesto de entrenador jefe", señalaron John Mara y Steve Tisch, presidente y presidente del consejo de administración de los Giants, respectivamente.

"Las últimas temporadas han sido decepcionantes y no hemos cumplido con las expectativas de esta franquicia. Entendemos la frustración de nuestros aficionados y trabajaremos para ofrecer un producto significativamente mejorado", añadieron. "Agradecemos a Daboll por su contribución a nuestra franquicia".

Daboll entró en los Giants como entrenador en jefe en 2022. En tres temporadas y media, logró un récord de 20 victorias y 40 derrotas. Anteriormente, ostentó cargos en los banquillos de franquicias como los Buffalo Bills, los New England Patriots, los Kansas City Chiefs, los Cleveland Browns, los New York Jets y en el fútbol universitario.